“غير راضين".. مستقبل وطن يتعهد بإجراءات دستورية لتصحيح الأداء الحكومي

أكد النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الحساب الختامي للموازنة يعتبر فاتورة لمواقف اتخذتها الدولة المصرية ولبناء دولة.

وأشار عبدالجواد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة 2024/2026، إلى أن الدولة اتخذت العديد من المواقف التي تمثل لنا فخر وتعتبر مصر دولة من ضمن مجموعة دولة قليلة رفضت سياسيات إقليمية معينة.

وقال النائب: ليس لدينا رضا كامل عن سياسات الحكومة ونتفق في بعض السلبيات التي ذكرها نواب المعارضة، متابعا: ونحن كحزب مستقبل وطن عاهدنا أنفسنا في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتصحيح السلبيات في الأداء الحكومي.

وأوضح أن التحديات كبيرة في ظروف صعبة من بينها تدهور في إيرادات سيادية، وعلى الرغم من هذا الدولة استطاعت تحقيق نمو 4% وقادرة على إدارة المال العام في أوقات غير عادية.

مواجهة الدين التحدي الحقيقي أمام الحكومة

وأكد أن التحدي الحقيقي امام الحكومة هي مواجهة الدين، مطالبا بضرورة الإدارة الجيدة للفائض الاولي لتقليل الاعتماد عن الاقتراض، والحفاظ على زخم الإيرادات بدون فرض أعباء جديدة، وتعظيم كفاءة الانفاق العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومعالجة التشابكات المالية.