“بح صوتي من وقف الاقتراض”.. وكيل محلية النواب يحذر من تفاقم الدين

قال النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن معدل النمو لا يغطي عجز الموازنة، وهو ما ظهر العام الحالي أكثر من السنوات السابقة، مطالبا بإعادة ترتيب الأولويات و هيكلة الحوافز و وضع سقف للدين.

و أضاف "الفيومي": "بح صوتي في المطالبة بالتوقف عن الاقتراض لكن ما باليد حيلة، في 14 أبريل 2025 ، تحدثت في الحساب الختامي للحكومة وقلت كلام أعيده ثاني أنه في العام الماضي كل مولود سيكون مدين بـ105 الاف جنيه، والعام الحالي سيكون نصيب كل فرد 150 الف جنيه من الدين ويزيد ، الامر الذي يدفعنا لوضع سقف للدين، فالمسألة جد خطيرة والمسار ينذر بالخطر ".

وتابع :" بنقول نفس الكلام كل سنة و بيزيد عن اللي قبلها ، البرلمانات أنشئت للموازنة ولما بناقشها نشوف الأخطاء لمعالجتها ولا نملك ترف الرفض، وبنوافق على الحساب الختامي".