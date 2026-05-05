لا ملاحظات على السياحة والطيران.. سجال بين رئيسة سياحة النواب والجهاز المركزي

وجهت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، سؤالا إلى الجهاز المركزي بشأن غياب الملاحظات الواردة في تقرير حساب ختامي 2024/2025، عن وزارتي الطيران المدني، والسياحة والآثار.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2024/2025.

وقالت النائبة إن هناك بعض القطاعات، التي لا توجد عليها أي ملاحظات مثل الطيران المدني بجميع قطاعاته، مشيرة إلى أنه لا توجد ملحوظة واحدة أيضا على قطاع وزارة السياحة والهيئات التابعة لها لا يوجد عليها أي ملاحظات فنية.

وأضافت سحر طلعت مصطفى: “إذا لم يكن هناك ملاحظات فعلية فأنا بتوجه بالشكر للوزارتين، لأنه لا يوجد هناك أي ملاحظات بالقطاعين”.

تقرير الجهاز يشتمل على أداء وزارتي السياحة والطيران المدني

من جانبه، رد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدا أن تقرير الجهاز يشتمل على أداء وزارتي السياحة، والطيران المدني.

وأوضح أنه بالنسبة لبعض الشركات التابعة، منها ما يخضع لشركات الاستثمار، ويتم إعداد تقرير بشأنها ويتم إرساله إلى المجلس.

وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات: “نطمئن النائبة أنه يتم التقييم ويتم إدراجه في التقارير، وبعضها يصدر في تقرير مستقل”.