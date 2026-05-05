برلمانية مستقبل وطن: الحساب الختامي ليس أرقامًا صماء بل فاتورة تعكس صلابة الدولة

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" موافقة حزب مستقبل وطن على تقرير اللجنة المشتركة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن تقييم الحساب الختامي يجب أن ينطلق من نظرة شمولية تراعي التحديات الاستثنائية التي واجهتها الدولة المصرية خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، مؤكدا أن الحساب الختامي ليس مجرد جداول صماء، بل هو "فاتورة" تعكس مواقف الدولة الراسخة وبناء مؤسساتها في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة.

وأشار إلى فخر الحزب بقدرة الدولة على اتخاذ مواقف سيادية مستقلة رغم الضغوط الاقتصادية، معتبرًا أن النتائج الرقمية المحققة -ومنها تحقيق نمو بنسبة 4.4% وفائض أولي قدره 629 مليار جنيه- هي أرقام جيدة تعكس إدارة جيدة للمال العام في أوقات غير عادية.

وشدد عبد الجواد على أن "مستقبل وطن" لديه العديد من الملاحظات على الأداء الحكومي، مؤكدًا التزامه باستخدام كافة الأدوات الرقابية لتصحيح السلبيات بالتنسيق مع مختلف القوى السياسية.

توصيات برلمانية للحكومة لتقليل الاقتراض

وطرح 5 توصيات للحكومة كالتالى:



إدارة الفائض الأولي ليكون أداة لتقليل الاعتماد على الاقتراض مرتفع التكلفة وخفض خدمة الدين.



توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات دون فرض أعباء إضافية ترهق الاقتصاد.



تحويل زيادة مخصصات الصحة والتعليم إلى تحسن ملموس يشعر به المواطن.



تعزيز مساهمته التي وصلت إلى 60% من إجمالي الاستثمارات.



معالجة المشكلات الهيكلية بين قطاعات الدولة، خاصة البترول والكهرباء، بشكل جذري.

وشدد على أن المسئولية تفرض على الجميع تطوير الأداء وتقديم رؤى اقتصادية تنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، الذي وصفه بأنه "أصل الحكاية" وهدف عملية الإصلاح الشاملة.