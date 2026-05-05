قرقر: من حق النواب معرفة أثر أرقام الحساب الختامى على المواطن البسيط

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 24-25."، مشيرا إلى أنه يعد مرآة حقيقية لخطواتنا.



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.

الدولة المصرية تمر بظروف في غاية الصعوبة بسبب التحديات العالمية



وقال قرقر إن الدولة المصرية تمر بظروف في غاية الصعوبة، وتطورات وتغيرات جيوسياسية على مدار أكثر من 6-7 سنوات منذ جائحة كورونا، وبعد ذلك الحرب الأوكرانية، وبعد ذلك بعض التوترات في باب المندب، وبعدها حرب إيران الأولى، والآن الحرب الإيرانية التي أثرت على العالم كله.

وأضاف قرقر: "وبالرغم من ذلك، عندما ننظر في الأرقام الواردة في الموازنة العامة للدولة المصرية والتى كانت 5 تريليونات و540 مليار جنيه، تمت زيادتها لـ 5 تريليونات و730 مليارا بزيادة 194 مليار جنيه. ونرى حجم الإيرادات للدولة المصرية 2 تريليون و880 مليار جنيه، وبالتالى لدينا فجوة يتم علاجها بهدف استكمال المشروعات والقيام بدور الدولة في كافة مناحي الخدمات من رعاية صحية وتعليم.

وتابع رئيس لجنة النقل بمجلس النواب،: "الأمر الغريب، أن دولة بهذه الظروف وبمكونات تلك الموازنة العامة، وما زالت قائمة وتقوم بتنفيذ كافة المشروعات التنموية في كافة المجالات، وفي نفس الوقت لم تتوقف لحظة عن سداد التزاماتها قبل المؤسسات الدولية.

وأضاف: وبالرغم من ذلك، تلك الأرقام الضخمة جداً، ليست أرقام فقط؛ وكلمات النواب في أحزاب الموالاة وفي المعارضة معهم كل الحق فى الحديث لمعرفة أثر تلك الأرقام على المواطن البسيط والأماكن التى لم تصل إليها يد التطوير.

واختتم كلمته بأن نفس الموازنة ونفس التقارير ونفس الملاحظات الواردة فى بيان لجنة الخطة والموازنة، ونفس البيان الذى ألقاه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، هى نفسها التى تم مناقشتها العام الماضى، ولو كنا نظرنا فيها وحاولنا تلافى كل أوجه القصور الموجودة، فلن يكون شكل المناقشات بهذا الشكل الذى نراه كل عام على مدار الثلاثة فصول تشريعية.