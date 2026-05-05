حسام المندوه خلال مناقشة الحساب الختامي: هل التزمت الحكومة بالصرف في مخصصاته؟

وصف النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة بأنه بمثابة "إبراء ذمة مالية للحكومة من البرلمان"، متسائلا: "هل التزمت الحكومة بالصرف فيما هو مخصص له أم أن هناك انحرافات؟".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2024/2025.

وتسائل النائب: الأهم ما هي نتيجة الصرف؟، متابعا: هل تم بناء المستشفيات وتم تقديم العلاج اللازم؟، وهل تم بناء المدارس وتحقيق جودة التعليم، أم أن هناك إهدار في أوجه الصرف؟".

عجز الموازنة يتم تغطيته بالكامل من الاقتراض

وأشار حسام المندوه، إلى أن الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 به بعض المؤشرات، وفي مقدمتها أن العجز في الموازنة بالكامل يتم تغطيته من الاقتراض.

وقال عضو مجلس النواب: هناك تحقيق فائض أولي في الموازنة يتم تحقيقه، متابعا: هذا معناه أننا نستطيع من خلال الأنشطة تغطية المصروفات، مشيرا إلى أن أغلب التعديلات في حساب ختامي الموازنة كان في الفوائد.

وأكد حسام المندوه، أن فوائد الدين بلغت 2 تريليون جنيه غير أصل الدين، قائلا: نحن أمام موازنة تعتمد بشكل كبير على الفوائد وخدمة الدين، متسائلا: لماذا لا تستفيد الحكومة من المشروعات.

وانتقد النائب، عدم استغلال المشروعات، مشيرا إلى أن هناك مستشفى في بورسعيد تم تجهيزها بـ400 سرير، قائلا: نحلم بتشغيل 100 سرير ولكن نعاني في تحقيق ذلك.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة إعلان خطة الحكومة لزيادة حجم الإيرادات، وتقليل فوائد الدين، الذي يتزايد بشكل سنوي، لاسيما وأن معظم الديون عند الحكومة.