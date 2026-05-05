رئيس إسكان النواب: الحساب الختامي 2024/2025 يعكس واقعًا اقتصاديًا يتطلب إصلاحات هيكلية

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 تمثل محطة مهمة لا تقتصر على استعراض الأرقام فقط، بل تعكس واقعًا اقتصاديًا فعليًا وما يرتبط به من اتجاهات تستوجب البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وتوجه رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالشكر إلى لجنة الخطة والموازنة على الجهد المبذول في إعداد التقرير، مشيرًا إلى أن ما تضمنه يعكس قراءة دقيقة ومتوازنة لأداء الموازنة العامة خلال العام المالي محل النقاش، بما يساهم في تقييم شامل لمستوى التنفيذ الفعلي للبرامج الحكومية.

السنة المالية جاءت في ظل تحديات اقتصادية عالمية معقدة

وأوضح شلبي، أن السنة المالية جاءت في ظل تحديات اقتصادية عالمية معقدة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم وتغيرات الأسعار، إلا أن الحساب الختامي يعكس استمرار الدولة في تنفيذ مشروعاتها وخططها التنموية مع قدر من الانضباط في إدارة المالية العامة، رغم الضغوط القائمة.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما رصدته لجنة الخطة والموازنة كشفت عن عدد من المشكلات الهيكلية المتكررة، أبرزها تعثر أداء بعض الهيئات الاقتصادية، وعدم الاستفادة الكاملة من وحدات سكنية جاهزة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى جانب وجود وحدات غير مستغلة بالشكل الأمثل، فضلاً عن توقف عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي نتيجة نقص الاعتمادات أو معوقات تنفيذية.

وأكد شلبي، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز كفاءة تنفيذ مشروعات المرافق، والحفاظ على الاستثمارات القائمة، وتقليل الفاقد في شبكات المياه، وتحسين إدارة الموارد، إلى جانب رفع كفاءة التخطيط بما يضمن توجيه الإنفاق نحو الأولويات الفعلية للمواطنين.

وأعلن الدكتور أحمد شلبي الموافقة على تقرير الحساب الختامي، دعمًا لمسار الدولة في التنمية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والعمل على تحسين الأداء المالي والتنفيذي خلال المرحلة المقبلة.