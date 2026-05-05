رئيس النواب يكشف تفاصيل موعد انتهاء أزمة تعطل المعاشات وأسبابها

استعرض المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم 5 مايو، رد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن ما أثير حول تعطل منظومة المعاشات، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة التحول إلى نظام رقمي جديد يستهدف تطوير الخدمة بشكل شامل.

وأوضح بدوي في بيان رسمي، أن المنظومة الرقمية الجديدة، التي بدأ تشغيلها فعليًا منذ فبراير الماضي، جاءت بعد عقود من الاعتماد على أنظمة قديمة تجاوز عمرها 40 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو توحيد قواعد البيانات وتحقيق الحوكمة وتبسيط الإجراءات للمواطنين.

الانتهاء من جميع التراكمات خلال شهر

وأكد رئيس مجلس النواب أن المنظومة الجديدة نجحت حتى الآن في تنفيذ نحو 420 ألف طلب من إجمالي أكثر من مليون طلب تم استقبالها، مع وجود نحو 673 ألف طلب قيد التنفيذ، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف الانتهاء من جميع التراكمات خلال شهر، تمهيدًا لتقديم الخدمة خلال 24 ساعة فقط من تقديم الطلب.

وأشار بدوي إلى أن بطء الأداء الذي شهدته المنظومة في بدايتها كان أمرًا متوقعًا في ظل ضخامة عملية التحول الرقمي، إلا أن الأمور انتظمت بشكل ملحوظ منذ 23 أبريل، مؤكدًا أن صرف معاشات شهر مايو تم بالفعل من خلال النظام الجديد دون مشكلات.

وأشاد رئيس مجلس النواب بسرعة استجابة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لطلبات وإحاطات النواب، مؤكدًا أنه حرص على عرض هذا الرد أمام المجلس والرأي العام لطمأنة أصحاب المعاشات، الذين يحظون بكل التقدير والاحترام، بشأن استقرار المنظومة وتحسن كفاءتها خلال الفترة المقبلة.