بورسعيد ترفع الاستعداد القصوى للمجازر ونحر الأضاحي مجاناً على مدار 24 ساعة

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد عن حزمة من الإجراءات الصارمة والاستثنائية بالمجازر الحكومية تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحفاظاً على الصحة العامة والمظهر الحضاري والجمالي للمدينة الباسلة

بورسعيد ترفع الاستعداد القصوى للمجازر الحكومية ذبح الأضاحي "مجاناً" على مدار ٢٤ ساعة وحظر تام للذبح بالشوارع

وتضمنت خطة الاستعدادات الشاملة للمديرية النقاط التالية:

السماح للمواطنين بذبح الأضاحي بالمجان داخل مجزر بورسعيد الحكومي، تيسيراً على الأهالي وتوفيراً لبيئة آمنة وصحية.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمجزر للعمل على مدار ٢٤ ساعة متواصلة طوال أيام إجازة العيد.

إلغاء كافة الإجازات والراحات للأطباء البيطريين العاملين بالمجازر، وتوفير طواقم طبية متخصصة للإشراف الكامل على أعمال الذبح، وإجراء الكشف الظاهري الدقيق على الأضاحي (قبل وبعد الذبح) لضمان سلامة وجودة اللحوم.

التأكد التام من جاهزية المجزر من حيث أعمال النظافة، والتطهير، والتعقيم، وصلاحية كافة المعدات والأدوات المستخدمة، مع المتابعة الصارمة للتخلص الآمن من مخلفات الذبح وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية.

يُمنع منعاً باتاً ذبح الأضاحي في الشوارع، وتم التنسيق الكامل مع إدارات شئون البيئة بالأحياء لشن حملات رقابية مستمرة، وتحرير "محاضر بيئية" فورية وتوقيع غرامات رادعة لحالات الذبح خارج المجزر الحكومي.

وناشدت محافظة بورسعيد المواطنين بالاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة بالمجزر، والالتزام التام بالتعليمات للحفاظ على بيئة المحافظة وصحة وسلامة المجتمع بورسعيدي.