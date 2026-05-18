جولات امتدت للفجر.. مدير رعاية بورسعيد يتفقد طوارئ مستشفى الزهو

أجرى إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، جولة تفقدية موسعة بمستشفى الزهور،في مشهد يعكس المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين امتدت حتى الساعات الأولى من منتصف الليل وفجر اليوم ، لمتابعة انتظام العمل داخل أقسام المستشفى المختلفة، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بشأن تكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، خاصة خلال الفترات الليلية، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة على مدار الساعة.

وشملت الجولة المرور على أقسام الطوارئ والاستقبال ، لمتابعة جاهزية الفرق الطبية والتأكد من سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى داخل المستشفى.

و حرص الدكتور اسماعيل الحفناوي على التحاور مع المرضى والمترددين على المستشفى، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن رضا المنتفعين يمثل أولوية قصوى داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن الجولات الليلية المفاجئة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي للخدمة الطبية في مختلف الأوقات.

وأكد مدير عام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، لضمان الانضباط الكامل وتحقيق أعلى مستويات الجودة والرعاية الصحية لأهالي بورسعيد.