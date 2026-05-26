خلال اجازة عيد الاضحي.. مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي والقطارات

يبحث المواطنون عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والقطارات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، خصوصا مع زيادة حركة السفر والتنقل بين المحافظات، وحرص الجهات المعنية على توفير خدمات نقل منتظمة تستوعب الكثافات المتوقعة خلال فترة العيد.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والقطارات

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الأضحى

أعلنت إدارة القطار الكهربائي الخفيف LRT تشغيل قطار العاصمة طوال فترة إجازة عيد الأضحى وفق جدول تشغيل، بهدف تيسير حركة المواطنين بين القاهرة والمدن الجديدة.

وتبدأ أولى الرحلات يوميا في تمام الساعة 6:00 صباحا، على أن يكون زمن التقاطر بين القطارات كل 20 دقيقة، ويصل إلى 30 دقيقة بداية من الساعة 9:00 مساء.

كما يبلغ زمن التقاطر بين محطتي بدر ومدينة المعرفة 40 دقيقة طوال اليوم.

وتنطلق آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة في الساعة 10:15 مساء، فيما تغادر آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور في التوقيت نفسه.

تشغيل قطارات إضافية خلال العيد

وفي إطار خطة هيئة السكة الحديد لتخفيف الزحام وتلبية احتياجات المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى، تقرر تشغيل عدد من القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري خلال يومي 25 و30 مايو 2026.

وشملت القطارات الإضافية:

القطار رقم 3200 مكيف خط المنصورة - القاهرة يوم 25 مايو، حيث يتحرك من المنصورة الساعة 1:00 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 2:55 ظهرا.

القطار رقم 3202 مكيف خط طنطا - القاهرة يوم 25 مايو، ويغادر طنطا الساعة 9:35 صباحا ويصل القاهرة الساعة 10:45 صباحا.

القطار رقم 3201 مكيف خط القاهرة - الإسكندرية يوم 30 مايو، ويتحرك من القاهرة الساعة 3:45 فجرا ويصل الإسكندرية الساعة 6:40 صباحا.

القطار رقم 2993 مكيف خط القاهرة - طنطا يوم 30 مايو، ويغادر القاهرة الساعة 10:35 صباحا ويصل طنطا الساعة 11:55 صباحا.

القطار رقم 2999 مكيف خط القاهرة - المنصورة يوم 30 مايو، ويتحرك من القاهرة الساعة 5:45 صباحا ويصل المنصورة الساعة 8:05 صباحا.

القطار رقم 3204 مكيف خط أسيوط - أسوان يوم 30 مايو، ويغادر أسيوط الساعة 4:50 عصرا ويصل أسوان الساعة 11:35 مساء.

كما قررت الهيئة تشغيل قطارين إضافيين بين القاهرة وسوهاج والإسكندرية، حيث يتحرك القطار رقم 2270 مكيف من القاهرة إلى سوهاج يوم 24 مايو الساعة 8:20 مساء ويصل الساعة 2:45 صباحا، بينما ينطلق القطار رقم 2271 مكيف من سوهاج إلى الإسكندرية يوم 25 مايو الساعة 4:05 صباحا ويصل الساعة 1:30 ظهرا.

وأكدت هيئة السكة الحديد أن تشغيل هذه القطارات يأتي ضمن خطة دعم حركة السفر وتقديم خدمات نقل أكثر راحة وانتظاما للمواطنين خلال عطلة العيد.

مواعيد الخط الأول لمترو الأنفاق

يبدأ تشغيل الخط الأول للمترو من محطة حلوان في الساعة 5:15 صباحا، بينما يتحرك آخر قطار من المحطة في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

كما يغادر آخر قطار من محطة المرج الجديدة في الساعة 12:30 صباحا، لتوفير فترة تشغيل ممتدة خلال أيام العيد.

مواعيد الخط الثاني للمترو

وفي الخط الثاني، تنطلق أولى الرحلات من محطة شبرا الخيمة في الساعة 5:15 صباحا، بينما تتحرك آخر القطارات من محطتي شبرا الخيمة والمنيب في الساعة 12:40 صباحا.

وتستمر مواعيد الربط والتبادل بين الخطوط المختلفة، حيث يتقاطع آخر القطارات بين الخطين الأول والثالث بمحطة العتبة في الساعة 12:30 صباحا، بما يضمن سهولة انتقال الركاب بين خطوط المترو.

مد ساعات تشغيل الخط الثالث

وشهد الخط الثالث للمترو تعديلات خاصة خلال فترة العيد، حيث تقرر مد ساعات التشغيل حتى الساعة 2:00 صباحا بدلا من 1:00 صباحا، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب.

وتبدأ أولى الرحلات من محطة عدلي منصور إلى جامعة القاهرة الساعة 5:15 صباحا، بينما تنطلق أول رحلة من عدلي منصور إلى روض الفرج في الساعة 5:20 صباحا.

كما يتحرك أول قطار من روض الفرج باتجاه عدلي منصور في الساعة 5:15 صباحا.

مواعيد آخر القطارات بالخط الثالث

يتحرك آخر قطار من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة في الساعة 12:06 صباحا، بينما يغادر آخر قطار من عدلي منصور إلى روض الفرج في الساعة 12:02 صباحا.

كما يتحرك آخر قطار من روض الفرج إلى عدلي منصور في الساعة 12:26 صباحا، وتنطلق آخر رحلة من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور في الساعة 12:23 صباحا.

تعديل زمن التقاطر بالخط الثالث

وأعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف تعديل زمن التقاطر بين القطارات خلال إجازة عيد الأضحى، ليصبح 5 دقائق و30 ثانية طوال أيام الإجازة، و6 دقائق و30 ثانية يوم الجمعة.

أما القطارات القادمة من اتجاه جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات، فسيصل زمن التقاطر إلى 11 دقيقة طوال الإجازة، و13 دقيقة يوم الجمعة.

وأكدت الشركة أن ساعات التشغيل اليومية للخط الثالث تبدأ من الساعة 5:15 صباحا وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل طوال فترة العيد.