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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

توقعات بهبوط أعمق لـ بيتكوين قد يصل بالسعر إلى 52 ألف دولار

توقعات بهبوط أعمق لبيتكوين قد يصل بالسعر إلى 52 ألف دولار
توقعات بهبوط أعمق لبيتكوين قد يصل بالسعر إلى 52 ألف دولار
أ ش أ

تزايدت مخاوف المستثمرين في سوق العملات المشفرة من استمرار تراجع سعر عملة بيتكوين خلال الأسابيع المقبلة، حيث شهدت أسواق المشتقات المالية إقبالاً ملحوظاً على شراء عقود خيارات البيع التي تحقق أرباحاً في حال انخفاض السعر إلى مستويات قد تصل إلى 52 ألف دولار.

وذكرت منصة "كوين ديسك" المتخصصة في أخبار العملات المشفرة أن هذا التوجه يعكس حالة من التشاؤم بين المتعاملين، إذ يعتقد كثيرون أن الضغوط الحالية على السوق قد تدفع العملة الرقمية الأكبر في العالم إلى خسائر إضافية. ويأتي ذلك في ظل قوة الدولار الأمريكي بعد تبني تبني الاحتياطي الفيدرالي موقفاً أكثر تشدداً تجاه أسعار الفائدة، وهو ما يقلل عادة من جاذبية الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

كما تتعرض السوق لضغوط إضافية نتيجة استمرار خروج الأموال من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بشركة ستراتيجي، أكبر شركة مدرجة تمتلك بيتكوين. فقد هبطت أسهمها الممتازة إلى مستويات قياسية منخفضة، مما أثار تساؤلات حول قدرتها على مواصلة استراتيجيتها المعتمدة على شراء المزيد من بيتكوين.

ويرى بعض المحللين أن الشركة قد تضطر إلى بيع جزء من حيازاتها من بيتكوين أو أسهمها لدعم وضعها المالي، في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين بين المستثمرين. وقد ساهمت هذه المخاوف في تعزيز التوقعات السلبية تجاه العملة الرقمية.

وكان سعر بيتكوين يتداول قرب 62.4 ألف دولار وقت نشر التقرير، بعدما بلغ نحو 67 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في معنويات السوق وزيادة الرهانات على استمرار الهبوط في المدى القريب.

سوق العملات المشفرة استمرار تراجع سعر عملة بيتكوين أسواق المشتقات المالية منصة كوين ديسك

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