فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجب صيام يوم عاشوراء.. ومتى صيامه وما هو فضله؟.. وهذه مواصفات الزي الشرعي للمرأة

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجب صيام يوم عاشوراء

متى صيام يوم عاشوراء

ماهو مواصفات الزي الشرعي للمرأة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل أذهان كثيرا من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صيام يوم عاشوراء من الأعمال المستحبة العظيمة التي تحمل أجرًا كبيرًا، لكنه ليس فرضًا على المسلمين، وإنما من النوافل التي يُثاب فاعلها ولا يأثم تاركها.

وأوضح أن يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، له فضل خاص، حيث ورد عن النبي ﷺ أن صيامه يكفّر ذنوب سنة ماضية، ما يجعله فرصة مهمة للتقرب إلى الله ونيل المغفرة.

وأشار إلى أن أقل ما يمكن للمسلم فعله هو صيام هذا اليوم منفردًا، مؤكدًا أن من يكتفي بصيام العاشر فقط ينال الأجر الوارد في السنة، حتى لو لم يصم يومًا قبله أو بعده.

وأضاف أن الأفضل والأكمل هو صيام يوم التاسع مع العاشر، اقتداءً بسنة النبي ﷺ الذي أراد مخالفة صيام اليهود الذين كانوا يقتصرون على اليوم العاشر فقط، وذلك تمييزًا لشعائر المسلمين.

ولفت إلى أن من أراد زيادة الأجر يمكنه صيام ثلاثة أيام، وهي التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، مشيرًا إلى أن هذه المرتبة تُعد من أعلى درجات الكمال في صيام عاشوراء.

وشدد على أهمية عدم التفريط في هذا اليوم المبارك، لما يحمله من معانٍ عظيمة، أبرزها تذكير المسلمين بنصر الله للحق، مؤكدًا أن اغتنام هذه المناسبة بالصيام يعد من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه.

متى صيام يوم عاشوراء 2026

وبحسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية، فإن اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، وبذلك يكون يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من الشهر، موافقًا ليوم الخميس 25 يونيو 2026.

ويُعد صيام يوم عاشوراء من السنن المستحبة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لما له من فضل عظيم، حيث يكفّر صيامه ذنوب سنة كاملة قبله، وهو ما يجعله فرصة ثمينة لكل مسلم يسعى لنيل المغفرة ورفع الدرجات.

ومن الأفضل للمسلم أن لا يقتصر على صيام يوم عاشوراء منفردًا، بل يُستحب أن يصوم معه يومًا قبله أو بعده، فيصوم التاسع والعاشر، أو العاشر والحادي عشر من شهر المحرم، مخالفةً لليهود واقتداءً بسنة النبي الكريم ، ومع ذلك، أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا دون كراهة أو إثم، سواء كان ذلك لعذر أو دون عذر.

مواصفات الزي الشرعي للمرأة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرَّر شرعًا أنَّ الحجاب من الواجبات الشرعية، وقد ورد الأمرُ به في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].

مواصفات الزي الشرعي للمرأة المسلمة

وأضافت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الزِّيُّ الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زِيٍّ لا يصف مفاتن الجسد ولا يشفُّ عمَّا تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، وكذا القدمين عند بعض الفقهاء، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظر أو مثيرةً للفتنة، فإذا تحقَّقت هذه الشروط على أيِّ زِيٍّ جازَ للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.