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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف للشباب برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

وظائف
وظائف
محمد غالي

يزداد اهتمام الباحثين عن فرص العمل بالوظائف الشاغرة التي تعلنها وزارة العمل بشكل دوري، حيث كشفت الوزارة عن توفير مئات الفرص الوظيفية الجديدة للشباب من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة.

وذلك بالتعاون مع إحدى كبرى شركات النقل البري، وذلك في عدد من التخصصات الفنية والهندسية والإدارية، برواتب شهرية تتراوح بين 7 آلاف و15 ألف جنيه وفقا للخبرة والكفاءة.

وظائف

تخصصات فنية وهندسية مطلوبة

أوضحت وزارة العمل أن الوظائف المتاحة تشمل مجموعة واسعة من التخصصات الفنية والهندسية، أبرزها:

600 سائق (رخصة درجة أولى وثالثة)، بخبرة تتراوح بين عام و3 أعوام، برواتب تبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه شهريا.
20 مهندس ورشة ميكانيكا، مع تحديد الراتب وفقا لسنوات الخبرة.
125 فنيا في تخصصات مختلفة تشمل الميكانيكا والتبريد والتكييف والكهرباء والعفشة والكاوتش، بواقع 25 وظيفة لكل تخصص، مع رواتب قد تصل إلى 15 ألف جنيه لبعض التخصصات الفنية وفقا للخبرة.

فرص وظيفية للكوادر الإدارية والمحاسبية

كما تضمنت الوظائف المعلنة فرصا للكوادر الإدارية والمحاسبية، وتشمل:

40 محاسبا.
40 موظفا إداريا للعمل بمقار الشركة المختلفة، مع تحديد الأجور وفقا للخبرة العملية.

شروط التقديم

حددت وزارة العمل عددا من الشروط العامة للمتقدمين، من بينها:

الحصول على مؤهل عال أو متوسط بحسب طبيعة الوظيفة.
أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و50 عاما.
توافر الخبرة المطلوبة للوظائف التي تشترط ذلك.

وظائف

طريقة التقديم

دعت الوزارة الراغبين في التقدم للوظائف إلى التوجه إلى مقر التقديم الكائن في 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض، أو التواصل عبر الأرقام المخصصة للاستفسار وبدء إجراءات المقابلات الشخصية والتعيين.

وظائف متاحة بمدينة 6 أكتوبر

كما أعلنت الوزارة عن عدد من الوظائف بمدينة 6 أكتوبر، تشمل:

3 مهندسي صيانة.
3 مهندسي مبيعات.
2 محاسب.
2 فني صيانة.

شروط ومزايا وظائف 6 أكتوبر

تشترط هذه الوظائف الحصول على مؤهل مناسب للتخصص المطلوب، مع خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و27 عاما.

وتتراوح الرواتب بين 9 آلاف و11 ألف جنيه شهريا وفقا للخبرة والكفاءة، على أن يكون مقر العمل بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وظائف برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

وتضمنت نشرة التوظيف أيضا عددا من الفرص داخل شركات القطاع الخاص بمختلف المحافظات، برواتب تنافسية ومزايا متنوعة.

وظائف

 فني تشغيل بمدينة بدر

تشترط الوظيفة خبرة تتراوح بين 3 و10 سنوات، والحصول على دبلوم صناعي شعبة معدنية، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

ويتراوح الراتب الشهري بين 10 آلاف و15 ألف جنيه، بالإضافة إلى مزايا تشمل بدل تغذية، وساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر، وتأمينات صحية واجتماعية.

 وظائف إدارية برواتب مرتفعة

تستهدف بعض الوظائف أصحاب الخبرات الإدارية التي تتراوح بين 5 و15 عاما، مع اشتراط الحصول على مؤهل عال، حيث تتراوح الرواتب بين 12 ألفا و25 ألف جنيه شهريا، إلى جانب حوافز إضافية تصل إلى 10 آلاف جنيه، فضلا عن بدلات السكن والمواصلات والتأمينات الصحية والاجتماعية.

 محاسب مالي بمدينة نصر

تتطلب الوظيفة خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال المحاسبة والمراجعة، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

ويبلغ الراتب الأساسي 8 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى حوافز تتراوح بين ألف و1500 جنيه، مع توفير التأمينات الاجتماعية واحتساب ساعات العمل الإضافية.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود الدولة لدعم سوق العمل وتوفير وظائف مناسبة للشباب والخريجين بمختلف التخصصات، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

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