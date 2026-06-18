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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

497 وظيفة للشباب و4 آلاف جنيه منحة .. عمل الأقصر تعلن حصاد مايو 2026

497 فرصة عمل للشباب و4 آلاف جنيهات منح للعمالة غير المنتظمة.. عمل الأقصر تعلن حصاد مايو 2026
497 فرصة عمل للشباب و4 آلاف جنيهات منح للعمالة غير المنتظمة.. عمل الأقصر تعلن حصاد مايو 2026
شمس يونس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر حصاد جهودها خلال شهر مايو 2026 في مختلف القطاعات الخدمية والميدانية، والتي شملت التشغيل والتدريب المهني والرعاية الاجتماعية والسلامة والصحة المهنية وحماية حقوق العمال، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم سوق العمل وتوفير فرص التشغيل للشباب.

وقال محمود أحمد عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر، إن المديرية واصلت تنفيذ برامجها الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات حسن رداد إبراهيم وزير العمل، وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح أن مكاتب التشغيل التابعة للمديرية نجحت في تسجيل 2113 شاباً و9 من ذوي الهمم، فيما تم توفير فرص عمل لـ497 شاباً وشابين من ذوي الهمم داخل منشآت القطاع الخاص بالمحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي، نفذت المديرية حملات مكثفة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل داخل المنشآت المختلفة، حيث تم التفتيش الدوري على 195 منشأة، إلى جانب تنفيذ 7 حملات ميدانية استهدفت 14 منشأة، كما شملت الرقابة متابعة ساعات العمل داخل 225 منشأة، وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر مخالفة.

كما شهد ملف علاقات العمل نشاطاً ملحوظاً، حيث استقبلت المديرية 24 شكوى عمالية متنوعة، نجحت في تسوية 21 منها ودياً، بينما تمت إحالة شكوى واحدة إلى المحكمة العمالية وحفظ شكويين، في حين لا تزال بعض الشكاوى قيد البحث والدراسة.

وفي قطاع السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 97 منشأة يعمل بها نحو 4966 عاملاً، وأسفرت الجولات عن تحرير 14 محضراً واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، إلى جانب تنفيذ حملات وندوات توعوية واجتماعات دورية للجان السلامة بهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة.

وعلى صعيد رعاية العمالة غير المنتظمة، واصلت المديرية تقديم الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة من خلال صرف منح الزواج ومنح المواليد ومساعدات الوفاة، بالإضافة إلى صرف منحة عيد الأضحى والمنحة الاستثنائية للمستحقين، في إطار جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للعمال.

وفي ملف التدريب المهني، أصدرت المديرية 476 شهادة قياس مستوى مهارة و476 كارنيه مزاولة مهنة للعمالة الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمال وتأهيلهم لسوق العمل.

كما كثفت وحدة شؤون المرأة والطفل أنشطتها التوعوية والرقابية، حيث نظمت ندوات للتوعية بحقوق المرأة في بيئة العمل، إلى جانب متابعة ملف مكافحة عمالة الأطفال من خلال المرور على عدد من المنشآت وتنفيذ برامج توعوية استهدفت العاملين والمهتمين بقضايا الطفل.

وأكد وكيل وزارة العمل بالأقصر استمرار المديرية في تنفيذ خططها لدعم التشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة، بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

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