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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين أون لاين لاستمرار صرف الدعم

تحديث بيانات بطاقة التموين بالموبيل
تحديث بيانات بطاقة التموين بالموبيل
محمد غالي

يحرص مستحقو الدعم التمويني على تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان استمرار صرف الدعم الشهري والسلع التموينية المستحقة. 

وفي إطار جهود التحول الرقمي، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، بما يضمن دقة البيانات المسجلة وسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية.

بطاقة التموين

تحديث بيانات بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين أن تحديث البيانات بصورة صحيحة ودقيقة يعد شرطا أساسيا لاستمرار الاستفادة من الدعم التمويني، كما يسهم في تعزيز عدالة توزيع الدعم وإتاحة الفرصة لإدراج مستفيدين جدد من الفئات الأكثر استحقاقا.

وتمكن الخدمة المواطنين من تحديث بيانات بطاقات التموين من المنزل دون الحاجة إلى زيارة المكاتب التموينية، مع ضرورة الالتزام بالشروط والمتطلبات المحددة لضمان قبول الطلب.

 

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين

بطاقة الرقم القومي للأب والأم.
إيصال كهرباء حديث للوحدة السكنية.
وثيقة الزواج.
بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.
المؤهلات الدراسية للأبناء.
بيانات وبطاقات المقيمين مع الأسرة من غير الزوجة والأبناء.
رقم بطاقة الخدمات المتكاملة عند إضافة فرد من ذوي الإعاقة.
المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
بيانات المركبات الخاصة، متضمنة رقم الشاسيه ورقم المحرك.

 

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين

مطابقة جميع البيانات المدخلة للبيانات الواردة في المستندات الرسمية.
تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وخالية من أي بيانات مضللة أو غير صحيحة.
استخدام الخدمة للأغراض القانونية والشخصية فقط.
رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو غير صحيحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات التلاعب أو انتحال الهوية.
خضوع جميع البيانات لسياسات الأمن السيبراني وحوكمة البيانات المعتمدة من الجهات الحكومية.

بطاقة التموين

 

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية المستندات اللازمة لإتمام عملية تحديث بيانات بطاقة التموين، والتي تشمل ما يلي:

بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
إيصال كهرباء حديث خاص بمحل الإقامة.
وثيقة الزواج.
بطاقات الرقم القومي للأبناء أو شهادات الميلاد.
المؤهلات الدراسية للأبناء.
بيانات وبطاقات الأفراد المقيمين مع الأسرة من غير الزوجة والأبناء.
رقم بطاقة الخدمات المتكاملة عند إضافة أحد الأشخاص من ذوي الهمم.
المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
بيانات المركبات الخاصة، بما في ذلك رقم الشاسيه ورقم المحرك.

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين 2026

حددت وزارة التموين عددا من الضوابط الواجب الالتزام بها لضمان قبول طلب تحديث البيانات، وتشمل:

تطابق البيانات المسجلة مع البيانات الرسمية الواردة في بطاقات الرقم القومي.
إدخال معلومات دقيقة وصحيحة وخالية من أي أخطاء أو بيانات مضللة.
استخدام الخدمة للأغراض الشخصية والقانونية فقط.
رفض الطلبات التي تتضمن بيانات غير مكتملة أو غير صحيحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات التلاعب أو انتحال الشخصية.
خضوع جميع البيانات المدخلة لإجراءات الحماية والأمن السيبراني وفقا للمعايير الحكومية المعتمدة.

بطاقة التموين

 

تحديث بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

تأتي خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا في إطار خطة الدولة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، حيث تتيح للمواطنين إتمام إجراءات التحديث بسهولة عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التموين. 

وتسهم هذه الخدمة في توفير الوقت والجهد، مع ضمان استمرار حصول المستحقين على الدعم التمويني بصورة منتظمة وسلسة.

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