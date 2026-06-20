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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين أسيوط يحرر 455 محضرًا للمخابز البلدية خلال حملات رقابية

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بالتنسيق مع الإدارات التموينية بمختلف مراكز المحافظة، عن تحرير 455 محضرًا تموينيًا ضد المخابز البلدية المخالفة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على جودة الخبز المدعم والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

تكثيف المرور على المخابز البلدية


وأكدت المديرية أن الحملات جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، بتكثيف المرور على المخابز البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وتنوعت المخالفات المحررة بين نقص وزن الأرغفة، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم الإعلان عن البيانات، وعدم الاحتفاظ بالسجلات، والتصرف في الدقيق المدعم، والغلق والتوقف الجزئي لبعض المخابز.


وجاءت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية في مقدمة الإدارات من حيث عدد المحاضر المحررة بإجمالي 109 محاضر، تلتها إدارة تموين ديروط بـ99 محضرًا، ثم منفلوط بـ57 محضرًا، وأبنوب بـ56 محضرًا، والبداري بـ54 محضرًا.


كما حررت إدارة تموين القوصية 41 محضرًا، والفتح 40 محضرًا، وأبوتيج 38 محضرًا، وساحل سليم 37 محضرًا، وحي شرق أسيوط 23 محضرًا، والغنايم 10 محاضر، بينما سجلت إدارة تموين صدفا 9 محاضر.


وشددت مديرية التموين بأسيوط على استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة، لضمان وصول الخبز المدعم للمواطنين بالمواصفات والأوزان المقررة، والحفاظ على الدعم المخصص للمستحقين.

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