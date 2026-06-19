محافظ أسيوط: جهود متواصلة لاسترداد الأراضي وإزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط مواصلة تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ29 للإزالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب.

إزالة 20 حالة تعدي متنوعة

وأوضح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن الحملات التي جرى تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدي متنوعة، شملت إزالة 3 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة (مباني) بمساحة 270 متر مربع، فضلاً عن إزالة 8 حالات ضمن المتغيرات المكانية بإجمالي مساحة بلغت 380 متر مربع مباني، وقيراط و6 أسهم زراعة، إلى جانب إزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 12 قيراط و14 سهم.

رصد أي مخالفات والتعامل معها بصورة فورية

وأشار المحافظ إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها لاسترداد أراضيها والحفاظ على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل في تنسيق وتكامل كاملين لرصد أي مخالفات والتعامل معها بصورة فورية، بما يحقق المستهدفات المحددة للموجة الحالية ويحد من ظاهرة البناء المخالف.

وشدد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط على عدم التهاون مع أي تعديات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بما يسهم في حماية مقدرات الدولة وصون حقوق الأجيال المقبلة.

وأضاف المحافظ أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تستمر المرحلة الثانية حتى 19 يونيو الجاري، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل.

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وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء والحفاظ على الرقعة الزراعية، والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0882135858 – 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يساهم في سرعة التعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.