ضبط 18 شيكارة دقيق بلدي قبل تهريبها للسوق السوداء بأبوتيج

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات التموينية المكبرة والمفاجئة بمختلف مراكز وأحياء وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الاستغلال التجاري والاتجار غير المشروع في السلع المدعمة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، ومنع محاولات التلاعب بالأسعار أو الاتجار في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على الدعم الموجه لمستحقيه.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد وكيل الوزارة، متمثلة في إدارة تموين أبوتيج بقيادة وليد الملك مدير الإدارة، نفذت حملة تموينية مكبرة استهدفت عددًا من القطاعات المختلفة بمدينة أبوتيج، وأسفرت الحملة عن ضبط 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل طرحها وبيعها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه اللواء محمد علوان بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع السلع المختلفة، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومتابعة مدى مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، وحماية المواطنين من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية.