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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط ووزير الدولة للإنتاج الحربي يواصلان جولاتهما لمتابعة مشروعات حياة كريمة

محافظ أسيوط ووزير الدولة للإنتاج الحربي يواصلان جولاتهما لليوم الثاني لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"
محافظ أسيوط ووزير الدولة للإنتاج الحربي يواصلان جولاتهما لليوم الثاني لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"
إيهاب عمر

واصل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولاتهما الميدانية لليوم الثاني على التوالي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بالمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، في إطار المتابعة المستمرة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل محافظ اسيوط ووزير الدولة للإنتاج الحربي فعاليات اليوم بزيارة مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط، وعقد لقاء مع مسؤولي الشركة بحضور المهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس بهاء مدير المشروعات بالشركة وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتنمية الريف المصري بأسيوط وأبو العيون ابراهيم رئيس حي شرق أسيوط.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث بلغ إجمالي المشروعات المطروحة من جانب الشركة 513 مشروعًا تخدم 149 قرية مستهدفة بالمبادرة في 7 مراكز، وتشمل شبكات ووصلات مياه الشرب، وشبكات ووصلات الصرف الصحي، إلى جانب 18 محطة لمياه الشرب، ومشروعين لخطوط الطرد، ومحطتي رفع، ومحطتي معالجة،

وأشاد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط واللواء محمد علوان بما تحقق من معدلات إنجاز، مؤكدين أهمية الاستمرار في هذا النهج حتى الانتهاء من جميع الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشيرين إلى أن الموقف التنفيذي للمشروعات يتم متابعته بصورة دورية ورفع تقارير منتظمة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وعقب ذلك، واصل وزير الدولة للإنتاج الحربي ومحافظ أسيوط جولاتهما الميدانية بمركز ديروط، حيث تفقدا عددًا من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وشملت الجولة محطة رفع صرف صحي كوم بوها، ومحطة رفع قصر حيدر، ومحطة رفع نزلة ضاهر، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية بمحطة رفع عواجة ومحطة رفع الرياض، فضلًا عن تفقد محطة معالجة صرف صحي عواجة، التي تتراوح طاقتها التصميمية بين 40 و80 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراجعة الموقف الفني للمشروعات تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى للأهالي.

وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الحياة بالقرى المصرية.

وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تسخر إمكاناتها الفنية والهندسية لإنجاز المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، مع استمرار التنسيق الكامل مع مختلف الجهات التنفيذية لتذليل أية معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن المحافظة تتابع بصورة يومية معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتًا إلى أن ما تشهده القرى المستهدفة من تطوير في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن التنسيق المستمر مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي والجهات المنفذة يسهم في تسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يحقق مستهدفات المبادرة الرئاسية ويعزز جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

وكان اللواء محمد علوان محافظ أسيوط قد استقبل، أمس الثلاثاء، الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث تفقدا عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة بقرى المحافظة.

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