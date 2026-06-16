ضربة رقابية لتموين أسيوط بالقوصية .. ضبط 10 أطنان أرز مجهول المصدر

شنت إدارة تموين القوصية بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، حملة رقابية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والمخازن، أسفرت عن ضبط 10 أطنان من الأرز مجهول المصدر وأكثر من ألف قطعة حلوى متنوعة منتهية الصلاحية وبدون بيانات، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للغش التجاري.



جاءت الحملة بناءً على توجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وحماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر.



ضبط أرز ناقص الوزن وسلع بدون بيانات



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر التموينية، من بينها محضر غش تجاري لإنتاج وتعبئة أرز ناقص الوزن بإجمالي كمية بلغت 400 كيلوجرام، إلى جانب تحرير محضر حيازة وعرض سلع غذائية بدون بيانات شمل ضبط 780 قطعة حلوى “لوليتا”، و240 قطعة حلوى متنوعة، بالإضافة إلى عبوتين من الحلاوة الطحينية.



التحفظ على 10 أطنان أرز مجهول المصدر



كما تمكنت الحملة من ضبط كمية كبيرة من الأرز بلغت 10 أطنان مدون عليها بيانات قابلة للمحو والتغيير، في مخالفة صريحة للاشتراطات التموينية، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.



مشاركة تموين القوصية وسلامة الغذاء



وضمت الحملة كلًا من أحمد محمد عبد الفضيل مدير إدارة تموين القوصية، وفتحي عبد الإله أحمد مدير الرقابة، ومحمد جميل أحمد مأمور ضبط قضائي، وممدوح عبد الرحمن محمد مأمور ضبط قضائي، وحسام سيف حسن مفتش هيئة سلامة الغذاء، وسمير محمد عبد اللطيف مأمور ضبط قضائي، وحسين محمود محمد مأمور ضبط قضائي، وجمال كمال كامل مأمور ضبط قضائي.

حملات مستمرة لحماية المواطنين



وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، لضبط المخالفات التموينية والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.