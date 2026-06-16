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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: القوافل التعليمية تدعم طلاب الثانوية العامة وتواجه الدروس الخصوصية

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أهمية مشروع القوافل التعليمية في دعم طلاب الثانوية العامة، باعتباره أحد المشروعات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، ومحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب، وتوفير فرص تعليمية متكافئة ومتميزة، وذلك في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

انطلاق القوافل التعليمية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة

وأعلن محافظ أسيوط انطلاق فعاليات القوافل التعليمية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي للعام الثالث عشر على التوالي، حيث تنظم مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، أولى فعاليات القافلة التعليمية اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 بقاعة العطار بمنطقة الربوة بمركز الغنايم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، وتحت شعار "بناء الإنسان.. أساس التنمية"، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح المحافظ أن القوافل التعليمية تستهدف الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب وتحسين جودة العملية التعليمية، من خلال تقديم مراجعات ومحاضرات مجانية في مختلف المواد الدراسية، يشارك فيها نخبة من خبراء المواد التعليمية ومعلمي القنوات التعليمية المتخصصة، بما يتيح للطلاب الاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة وتحقيق أفضل النتائج.

وأشار اللواء محمد علوان محافظ أسيوط إلى أن استمرار تنفيذ القوافل التعليمية على مدار ثلاثة عشر عاماً يعكس نجاح التجربة وأهميتها في دعم العملية التعليمية، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان استدامة المشروع وتعظيم الاستفادة منه.

ووجه محافظ أسيوط بتوفير الدعاية اللازمة للقوافل التعليمية بمراكز الشباب والأندية والهيئات المختلفة، وإعداد اللافتات الخاصة بمواقع التنفيذ، مع قيام مديرية التربية والتعليم بتجهيز القاعات بالوسائل التعليمية اللازمة وتوفير وسائل انتقال المعلمين والمحاضرين إلى أماكن انعقاد المراجعات، بما يضمن خروج الفعاليات بالشكل اللائق وتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

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