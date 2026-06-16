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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد ـ بمسجد البقلي نيابة عن الرئيس السيسي

محافظ أسيوط يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1448 هـ بمسجد البقلي
محافظ أسيوط يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1448 هـ بمسجد البقلي
إيهاب عمر

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، احتفال مديرية الأوقاف بالمحافظة بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 هـ، والذي أقيم بمسجد البقلي بحي غرب مدينة أسيوط، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبحضور حشد كبير من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور علي محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل، ومحمد عبده بخيت مدير عام المجلس الإقليمي للسكان، والدكتور أحمد خطيب مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية، والشيخ أسامة عبدالفتاح مدير إدارة الإدارات، والشيخ ناصر محمد سيد مدير عام المتابعة، والشيخ أحمد كمال علي مدير الإرشاد الديني، والشيخ زين العابدين محمد أحمد نقيب العاملين بمديرية الأوقاف، والشيخ شعراوي محمد شعبان مدير إدارة أوقاف شرق، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأئمة المساجد.

واستهلت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ يونس خليفة يونس مدير إدارة أوقاف أبوتيج، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف التي ألقاها الدكتور أحمد خطيب مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية، وتناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وأهمية استلهام قيمها في التخطيط للمستقبل، داعيًا إلى الاقتداء بسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العام الهجري الجديد عام خير وسلام وأمن على مصر والعالم أجمع.

واختتمت فعاليات الاحتفال بفقرة للإنشاد الديني والتواشيح قدمها المبتهل الشيخ محمد عبدالمنعم فراج، وسط أجواء روحانية عكست عظمة المناسبة وخصوصيتها.

كان اللواء محمد علوان محافظ أسيوط قد بعث، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والشعب المصري، وأهالي محافظة أسيوط، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ جيشها وشرطتها وشعبها وقيادتها، وأن يوفق أبناء الوطن لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات في ظل الجمهورية الجديدة.

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