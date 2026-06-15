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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: آلاف المواطنين يتابعون مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 بمراكز الشباب والأندية الرياضية

آلاف المواطنين يتابعون مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 بمراكز الشباب والأندية الرياضية بأسيوط
آلاف المواطنين يتابعون مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 بمراكز الشباب والأندية الرياضية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، حرص آلاف المواطنين والشباب والأسر على متابعة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي ضمن منافسات كأس العالم 2026، من خلال مراكز الشباب والأندية الرياضية بمختلف أنحاء المحافظة، وسط أجواء حماسية وتنظيم متميز، وذلك في إطار جهود الدولة ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز الدور المجتمعي للمنشآت الشبابية والرياضية وتوفير أماكن مناسبة وآمنة للمواطنين لمشاهدة مباريات البطولة ومساندة المنتخب الوطني.

وأوضح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن 21 منشأة شبابية ورياضية، تضم 4 أندية رياضية و13 مركز شباب و4 مراكز تنمية شبابية موزعة على مختلف الإدارات الفرعية، استقبلت الجماهير لمتابعة اللقاء عبر شاشات العرض التي تم تجهيزها خصيصًا لهذا الغرض، بما يتيح تجربة مشاهدة متميزة للجماهير في مختلف مراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن ساحات المشاهدة بالأندية ومراكز الشباب شهدت إقبالًا جماهيريًا كثيفًا، حيث حرص المشجعون على ارتداء قمصان المنتخب الوطني ورفع الأعلام المصرية، مرددين الهتافات الداعمة للفراعنة، في مشهد وطني مميز عكس روح الانتماء والحماس الجماهيري الكبير لمؤازرة المنتخب المصري خلال مشاركته المونديالية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الأجهزة التنفيذية ومديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، تابعت على مدار اليوم جاهزية المنشآت المشاركة، والتأكد من تجهيز قاعات المشاهدة وتوفير أماكن الجلوس والخدمات اللازمة والاشتراطات المطلوبة لاستقبال الجماهير، بما يضمن خروج الفعاليات بصورة حضارية تعكس وعي أبناء المحافظة وروحهم الوطنية.

وأكد المحافظ أن الإقبال الكبير الذي تشهده مراكز الشباب والأندية الرياضية يعكس نجاح جهود الدولة في تعظيم الاستفادة من المنشآت الشبابية وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في ترسيخ قيم الانتماء الوطني وتعزيز الترابط المجتمعي، مشيدًا بالتفاعل الجماهيري الكبير مع مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026.

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