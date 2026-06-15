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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط ونائب وزير المالية يتفقدان المنطقة الصناعية عرب العوامر بأبنوب ومشروعات حياة كريمة

محافظ أسيوط ونائب وزير المالية يتفقدان المنطقة الصناعية عرب العوامر بأبنوب ومشروعات حياة كريمة
محافظ أسيوط ونائب وزير المالية يتفقدان المنطقة الصناعية عرب العوامر بأبنوب ومشروعات حياة كريمة
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، يرافقه ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، جولة ميدانية بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، لتفقد عدد من المشروعات التنموية والإنتاجية، ومتابعة جهود دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية بالمحافظة، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو توسيع القاعدة الإنتاجية وتحفيز النشاط الصناعي.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وعدد من قيادات وزارة المالية والمحافظة، من بينهم سارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، والدكتورة هانيا شلقامي مستشار وزير المالية للحماية الاجتماعية، والدكتور وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية ومدير المديرية المالية بأسيوط، ومحمد فؤاد مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية وأيمن أبوكريشة مدير عام التفتيش بالمديرية المالية وأحمد صبحي مدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة وحسام النقيب مستشار العلاقات الحكومية، والدكتور محمد عبد المقصود مستشار أول الرئيس التنفيذي لشركة " E-Finance"، والدكتور مصطفى عوض رئيس قطاع الجودة والخدمات بالشركة، والمهندس وائل عبد الرحمن نائب رئيس قطاع المشروعات بـ" E-Finance"، ووائل سيد ممثل مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب المهندسة وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد عبد الفتاح مدير فرع اسيوط شركة المقاولون العرب والمحاسبة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة المياه والمهندس مجدي فرنسيس مدير المشروعات بالمقاولين العرب وأحمد جابر مدير العلاقات العامة بالمقاولون العرب وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.

واستهل المحافظ ونائب وزير المالية جولتهما بتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر، وشملت الجولة تفقد محطة رفع الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية، والتي تستهدف خدمة المصانع القائمة بعرب العوامر، حيث تم بحث أسباب توقف المحطة ومناقشة الجدول الزمني لاستكمال الأعمال الكهروميكانيكية بالتنسيق مع شركة الكهرباء، فضلاً عن دراسة سبل توفير الدعم المالي اللازم لتشغيلها، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 600 مليون جنيه.

واستمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح تفصيلي حول مكونات محطة رفع الصرف الصحي، ومنطقة التوسعات الجديدة بالمنطقة الصناعية والمقامة على مساحة 300 فدان، ومراحل معالجة ورفع المياه، فضلاً عن الغابة الشجرية المقامة على مساحة 840 فداناً.

وخلال الجولة، تمت الإشارة إلى أن المنطقة الصناعية بعرب العوامر تضم 274 مشروعاً صناعياً قائماً، وأنه سيتم طرح منطقة التوسعات الجديدة، التي تمتد على مساحة 300 فدان، للاستثمار عقب الانتهاء من أعمال المرافق والبنية الأساسية.

وفي ختام الجولة، تم الاتفاق على إعداد دراسة تفصيلية للمشروع وتحديد أولويات التمويل والصرف، تمهيداً لعرضها على وزارة المالية لبحث آليات الدعم اللازمة لاستكمال الأعمال وتشغيل المشروعات المستهدفة.

وعلى هامش الزيارة، قام وفد وزارة المالية بزيارة المركز التكنولوجي بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، والمنفذ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك برفقة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وبحضور محمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح، وعدد من القيادات التنفيذية.

أسيوط وزير المالية المنطقة الصناعية عرب العوامر مركز أبنوب المشروعات التنمية الصناعية

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