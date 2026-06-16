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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا.. ويُحيل موظفًا للتحقيق خلال متابعة انتظام العمل

محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا
محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة بموشا
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، زيارة تفقدية إلى وحدة طب الأسرة بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الرعاية الصحية المقدمة للمترددين عليها.

جاء ذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة أداء المنشآت الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ أسيوط عدداً من أقسام الوحدة، شملت قسم الاستقبال والإسعافات الأولية، وعيادة طب الأسرة، وغرفة التعقيم، وعيادة الأسنان، وقسم التطعيمات، وعيادة الباطنة، إلى جانب غرفة التسجيل والملفات، حيث اطلع على معدلات التردد وحجم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، موجهاً بضرورة تقديم خدمة صحية متميزة وتوفير سبل الرعاية اللازمة للمرضى.

كما شملت الجولة متابعة أعمال معمل الطوارئ والصيدلية ومخزن الأدوية، حيث اطمأن المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتوفير الاحتياجات الأساسية بصورة مستمرة، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المطلوبة.

وخلال جولته، استمع المحافظ إلى شرح من مسئولي الوحدة حول آليات العمل والخدمات التي يتم تقديمها، كما التقى بعدد من المرضى والمترددين واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، وراجع سجل الحضور والانصراف للتأكد من مدى التزام العاملين وانضباطهم بمواعيد العمل الرسمية.

وقرر محافظ أسيوط إحالة أحد العاملين بالوحدة الصحية إلى التحقيق، لعدم تواجده بمقر عمله وغيابه دون الحصول على إذن مسبق، مؤكداً أن الانضباط الوظيفي والالتزام بقواعد العمل يمثلان ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو مخالفة تؤثر على جودة الخدمة.

وأكد اللواء محمد علوان أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أي معوقات أو تحديات تواجه سير العمل والعمل على تذليلها، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أهداف الدولة في توفير خدمات طبية لائقة للمواطنين.

أسيوط محافظ أسيوط وحدة طب الأسرة قرية موشا الرعاية الصحية قسم الاستقبال والإسعافات الأولية عيادة طب الأسرة

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