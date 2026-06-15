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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يروج للمقومات السياحية للمحافظة باصطحاب وفد وزارة المالية في جولة بدير العذراء بجبل درنكة

محافظ أسيوط يروج للمقومات السياحية للمحافظة باصطحاب وفد وزارة المالية في جولة بدير العذراء بجبل درنكة
محافظ أسيوط يروج للمقومات السياحية للمحافظة باصطحاب وفد وزارة المالية في جولة بدير العذراء بجبل درنكة
إيهاب عمر

اصطحب اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وفدًا من وزارة المالية برئاسة  ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية وشركة  E-Finance ، في جولة بدير السيدة العذراء بجبل درنكة، أحد أبرز محطات مسار رحلة العائلة المقدسة، وذلك على هامش زيارة الوفد للمحافظة للمشاركة في إطلاق البرنامج التدريبي الوطني للموازنة التشاركية.

وشارك في الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، والدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية ومدير المديرية المالية بأسيوط، ومحمد فؤاد مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية وأيمن أبوكريشة مدير عام التفتيش بالمديرية المالية وأحمد صبحي مدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة وحسام النقيب مستشار العلاقات الحكومية، والدكتور محمد عبد المقصود مستشار أول الرئيس التنفيذي لشركة " E-Finance"، والدكتور مصطفى عوض رئيس قطاع الجودة والخدمات بالشركة، والمهندس وائل عبد الرحمن نائب رئيس قطاع المشروعات بـ" E-Finance"، ووائل سيد ممثل مصلحة الضرائب المصرية.

وكان في استقبال الوفد نيافة الأنبا يؤانس مطران أسيوط للأقباط الأرثوذكس وسكرتير المجمع المقدس، وعدد من الآباء والرهبان، حيث تفقد المحافظ ومرافقوه أبرز المعالم الأثرية والدينية بالدير، واستمعوا إلى شرح حول أهميته التاريخية باعتباره آخر محطة أقامت بها العائلة المقدسة في مصر قبل العودة إلى القدس الشريف.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اهتمام الدولة بتوفير مختلف الخدمات والدعم اللازم لاستقبال ملايين الزائرين لدير درنكة سنويًا، مشيرًا إلى أعمال التطوير التي شهدتها المنطقة، والتي شملت رفع كفاءة الطرق، وأعمال النظافة والتجميل والتشجير وإزالة الإشغالات.

وأوضح المحافظ أن الجولة أتاحت للوفد التعرف على ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وتراثية، مؤكدًا أن أسيوط تضم اثنتين من أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، هما دير السيدة العذراء بجبل درنكة والدير المحرق بالقوصية، بما يعزز مكانتها على خريطة السياحة الدينية في مصر.

وفي ختام الزيارة، أهدى نيافة الأنبا يؤانس هدايا تذكارية لمحافظ أسيوط وضيوف المحافظة، وتم التقاط الصور التذكارية.

أسيوط وزارة المالية دير السيدة العذراء بجبل درنكة محطات مسار رحلة العائلة المقدسة البرنامج التدريبي الوطني

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