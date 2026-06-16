محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه موشا بطاقة 90 لترًا/ثانية.. ويؤكد الانتهاء من مشروعات رفعها

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، محطة المياه الارتوازية بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط، للاطمئنان على انتظام التشغيل وجودة مياه الشرب المقدمة للمواطنين، ومتابعة الموقف التنفيذي للحلول الجارية لمعالجة مشكلة ضعف المياه بالقرية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الحيوية بمختلف أنحاء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة؛ أمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى صلاح فراج، مدير عام منطقة مركز أسيوط قبلي بالشركة، ورفعت هيكل، رئيس الوحدة المحلية لقرية موشا.

وتفقد محافظ أسيوط مكونات المحطة والآبار المغذية لها، والبالغ عددها ثلاثة آبار بطاقة إنتاجية تبلغ 90 لترًا في الثانية، كما اطلع على منظومة التشغيل والتطهير، حيث تضم المحطة منظومتين للكلور إحداهما رئيسية والأخرى احتياطية، لضمان معالجة المياه قبل ضخها إلى المواطنين، فضلاً عن انتظام التشغيل على مدار 24 ساعة من خلال ورديات متعاقبة، مع إجراء قياسات دورية لنسب الكلور وجودة المياه كل ساعتين.

واستمع المحافظ إلى شرح من مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشأن أعمال الغسيل الدوري للخزانات والشبكات وفق خطة شهرية معتمدة من قطاع المعامل بالشركة، إلى جانب منظومة متابعة جودة المياه المنتجة من خلال قطاع المعامل ورقابة وزارة الصحة، بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير المعتمدة.

وأكد اللواء محمد علوان أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد اثنين من الآبار الارتوازية، إلى جانب تطوير منظومة إزالة الحديد والمنجنيز بالمحطة، باعتبارها من الحلول المطروحة لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 60 لترًا في الثانية، لترتفع من 90 إلى 150 لترًا في الثانية، بما يسهم في إنهاء مشكلة ضعف المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الدقيقة لجودة المياه من خلال قطاع المعامل بالشركة، والتأكد من انتظام تشغيل الآبار وضبط جرعات الكلور وسلامة المياه المنتجة، ومطابقة العينات التي يتم سحبها من داخل المحطة ومن الشبكات الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة ووزارة الصحة.

وخلال جولته، حرص محافظ أسيوط على التأكد عمليًا من جودة المياه، حيث تم سحب عينات مباشرة أمامه من المأخذ المغذي للقرية لإجراء الفحوصات اللازمة، كما تناول كوبًا من المياه داخل المحطة للاطمئنان على جودتها وسلامتها.

كما التقى المحافظ عددًا من أهالي قرية موشا أمام منازلهم، وترجل من سيارته للحديث معهم والاستماع إلى مطالبهم، وجلس وسط المواطنين وتناول كوبًا من مياه الشرب من أحد المنازل، مؤكدًا لهم أن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعمل على تنفيذ الحلول اللازمة لمعالجة مشكلة ضعف المياه، وأن هناك متابعة مستمرة حتى تحقيق تحسن ملموس واستقرار الخدمة بصورة كاملة.