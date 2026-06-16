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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 23 شيكارة سماد مغشوش وغير صالح للاستخدام الزراعي بمنفلوط

ضبط 23 شيكارة سماد مغشوش وغير صالح للاستخدام الزراعي بمنفلوط
ضبط 23 شيكارة سماد مغشوش وغير صالح للاستخدام الزراعي بمنفلوط
إيهاب عمر

تمكنت إدارة تموين منفلوط بمحافظة أسيوط من ضبط 23 شيكارة سماد زراعي مغشوش وغير صالح للاستخدام الزراعي، قبل تداوله بالأسواق، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة شنتها الإدارة في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والسلع المتداولة.


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بضرورة إحكام الرقابة التموينية وضبط كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، حفاظًا على حقوق المواطنين والمزارعين.


وأسفرت الحملة عن ضبط الكمية على متن أحد التروسيكلات، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


قاد الحملة الأستاذ عبدالرحيم السمين مدير إدارة تموين منفلوط، و عصام عبدالحفيظ رئيس الرقابة التجارية، بمشاركة المفتشين محمود محمد، وخالد محمد، وبكر محمد.


وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي لجرائم الغش التجاري ومنع تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، خاصة ما يتعلق بالمستلزمات الزراعية التي تمس المزارعين بشكل مباشر.

إدارة تموين منفلوط ضبط 23 شيكارة سماد سماد زراعي مغشوش حملة تموينية مكبرة أخبار أسيوط

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