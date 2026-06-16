من أسيوط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروعات حياة كريمة ويؤكد: المواطن أولا

تفقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، سير العمل بعدد من مشروعات محطات المياه ومحطات الرفع الجاري تنفيذها بمحافظة أسيوط، وذلك بمرافقة محمد علوان محافظ أسيوط، وعدد من القيادات والمسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمحافظة والجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التي تنفذها الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

مشروع محطة مياه المعابدة

وشملت الجولة متابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة مياه المعابدة، ومحطة مياه منفلوط المرشحة، كما تم متابعة مستجدات العمل بمشروعات محطات رفع (مسارة، كوم بوها، قصر حيدر، نزلة طاهر)، والإطلاع على معدلات التنفيذ وخطط استكمال الأعمال بالمواقع المختلفة.

المشروعات المنفذة بواسطة الشركات التابعة للوزارة

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن زيارة أسيوط تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها بمحافظات الصعيد لمتابعة المشروعات المنفذة بواسطة الشركات التابعة للوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تسهم في توفير صورة واقعية ومحدثة لموقف المشروعات على أرض الواقع، بما يدعم سرعة اتخاذ القرارات اللازمة ورفع كفاءة التنفيذ وتحقيق أفضل استغلال للاستثمارات التي ضختها الدولة بهذه المشروعات.

وأضاف "جمبلاط" أن الجولات الميدانية المتتالية لا تستهدف متابعة نسب الإنجاز فقط، وإنما تمثل فرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالمشروعات، بما يشمل الجهات المالكة والجهات المنفذة والاستشاريين، وفي مقدمتهم دار الهندسة بصفتها الاستشاري المعني بمتابعة الأعمال، بما يسهم في توحيد الرؤى وتوحيد آليات العمل، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات الأداء وجودة الأعمال المنفذة، والتعامل الفوري مع التحديات والمعوقات المختلفة.

وأشار الوزير إلى جاهزية عدد من المشروعات المنفذة بمحافظة أسيوط للاستلام، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات قد تحول دون استلامها وتشغيلها، كما شدد على إتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تقصير أو ممارسات تتسبب في تأخير تسليم المشروعات وحرمان المواطنين من الاستفادة منها في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن المواطن المصري في صدارة أولويات الدولة، مضيفًا أن محافظات الصعيد شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أكد "جمبلاط" أن الدولة مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بأهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة ومعدلات التنفيذ المستهدفة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

من جانبه، أوضح محافظ أسيوط أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت تحولًا تنمويًا كبيرًا في قرى المحافظة، وأسهمت في تطوير البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، معربًا عن حرص المحافظة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وكافة الجهات المعنية لرفع معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل بمختلف مشروعات المبادرة، والانتهاء من كافة الملاحظات الفنية في أسرع وقت، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

فيما أوضح المهندس مجدي أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة، أن أعمال المتابعة الميدانية تتم بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المطلوبة، بما يساهم في سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وفقًا للمستهدف.