قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس أركان جيش الاحتلال: لبنان مركز الثقل الرئيسي ومستعدون لأي تطورات
حالته صعبة ويحتاج للدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد مرزبان | خاص
لا يشرفنا تشجيعكم.. جماهير المغرب تهاجم تصريحات متحدثة جيش الاحتلال
وزير التموين: القابضة للصوامع والتخزين تركيزة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي
محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي يفتتحان مشروعات تطوير بمعهد الأورام
الهجمات الإسرائيلية على بيروت تُعرقل إتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران
رئيس برلمان إيران: لا حديث عن مسار دبلوماسي مع عدم التزام واشنطن بتعهداتها
الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى الأمم المتحدة بسبب رش الجليفوسات واستهداف الجيش في الجنوب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى "500500"
بالأسماء.. تعيين 11 شيخًا جديدًا للطرق الصوفية في مصر
ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار في تعاملات مساء اليوم الأحد
التصدير وفصل الذكور.. برلمانية تطرح حلولًا جديدة لأزمة الكلاب الضالة|خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الدولة للإنتاج الحربى ومحافظ أسوان يتابعان تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

زيارة وزير الدولة للإنتاج الحربى
زيارة وزير الدولة للإنتاج الحربى
محمد عبد الفتاح

قام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بزيارة ميدانية لعدد من المشروعات التى تنفذها شركات الوزارة التابعة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بإعتبارها أولوية وطنية لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بالدولة.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربى ومحافظ أسوان عدد من القيادات والمسؤولين بالوزارة والمحافظة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات.

حيث تابع الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات محطات المياه وهي (بلانة أول، فطيرة، الكاجوج/سلوا، إدفو شرق، وادي الصعايدة) بمراكز (نصر النوبة، كوم امبو، إدفو).

ووجه الوزير بضرورة تسريع وتيرة العمل بهذه المشروعات ودفع معدلات الإنجاز مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة الفعلية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأخير، لافتًا إلى أن المتابعة الدورية والميدانية تمثل أحد أهم أدوات ضمان الالتزام بالمخططات الزمنية وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

جولة 

وأشار الوزير إلى أن شركات الإنتاج الحربي تشارك في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمنتجاتها من طلمبات المياه والمولدات الكهربائية بقدرات مختلفة واللوحات الكهربائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على زيادة الاعتماد على المكون المحلي في مختلف المشروعات التنموية، وبما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق وفورات اقتصادية للدولة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتطورة بشركاتها التابعة، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بمختلف المحافظات.

من جانبه أوضح محافظ أسوان أن الهدف الأسمى من المبادرة الرئاسية هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة له بشكل ملموس ليجني ثمار ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع فى إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مسيرة التنمية. 

وأكد المهندس عمرو لاشين بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية للإنتهاء من المشروعات الجارية وتسليمها فى أسرع وقت حيث يتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتنفيذ ذلك، ليجنى المواطن الأسوانى ثمار الإنجازات المتتالية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

لاعب كرة

«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة

بوعدي

تعرّف على حكاية النجم المغربي أيوب بوعدي صاحب الـ18 عامًا الذي خطف الأنظار في مواجهة البرازيل

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الهادي القصبي

المشيخة العامة للطرق الصوفية تُصدر قرارًا بتعيين 11 شيخ طريقة

فتاوى

فتاوى وأحكام..حكم إلقاء السلام ورده أثناء الوضوء؟..هل صلاة الصبح بعد طلوع الشمس تعوّض صلاة الفجر؟.. حكم تحفيظ الرجل القرآن للفتيات بعد سن البلوغ

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

بالصور

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

فيديو

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد