وزير الدولة للإنتاج الحربى ومحافظ أسوان يتابعان تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

قام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بزيارة ميدانية لعدد من المشروعات التى تنفذها شركات الوزارة التابعة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" بإعتبارها أولوية وطنية لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بالدولة.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربى ومحافظ أسوان عدد من القيادات والمسؤولين بالوزارة والمحافظة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات.

حيث تابع الوزير والمحافظ الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات محطات المياه وهي (بلانة أول، فطيرة، الكاجوج/سلوا، إدفو شرق، وادي الصعايدة) بمراكز (نصر النوبة، كوم امبو، إدفو).

ووجه الوزير بضرورة تسريع وتيرة العمل بهذه المشروعات ودفع معدلات الإنجاز مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة الفعلية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأخير، لافتًا إلى أن المتابعة الدورية والميدانية تمثل أحد أهم أدوات ضمان الالتزام بالمخططات الزمنية وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

جولة

وأشار الوزير إلى أن شركات الإنتاج الحربي تشارك في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمنتجاتها من طلمبات المياه والمولدات الكهربائية بقدرات مختلفة واللوحات الكهربائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على زيادة الاعتماد على المكون المحلي في مختلف المشروعات التنموية، وبما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق وفورات اقتصادية للدولة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتطورة بشركاتها التابعة، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بمختلف المحافظات.

من جانبه أوضح محافظ أسوان أن الهدف الأسمى من المبادرة الرئاسية هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة له بشكل ملموس ليجني ثمار ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع فى إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مسيرة التنمية.

وأكد المهندس عمرو لاشين بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية للإنتهاء من المشروعات الجارية وتسليمها فى أسرع وقت حيث يتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتنفيذ ذلك، ليجنى المواطن الأسوانى ثمار الإنجازات المتتالية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".