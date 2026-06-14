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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان تتحرك لإنهاء أزمات الصرف.. بدء التشغيل التجريبي لمنظومة المطرقة المائية بالكرور

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

فى بشرى سارة، أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن بدء التشغيل التجريبى ودخول الخدمة للمطرقة المائية التى تم تركيبها بمحطة الصرف الصحى رقم (11) بمنطقة الكرور ، بالتعاون بين شركة صرف القاهرة الكبرى ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، ضمن الحلول العاجلة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بالمنطقة .

تعزيز كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال

 وأكد المحافظ على أن تركيب المطرقة المائية يأتى ضمن خطة فنية متكاملة تستهدف تطوير منظومة التشغيل بالمحطة ، بما يسهم فى تقليل الأعطال المتكررة وحماية الشبكات من تأثيرات الضغوط المفاجئة ، وضمان إستمرارية الخدمة بكفاءة أعلى حيث سيتم الإنتهاء من المطرقة والتشغيل التجريبى لها الأربعاء القادم .

إستكمال الإجراءات الفنية لتحسين الشبكة

وأوضح المهندس عمرو لاشين أنه بالتوازى مع أعمال تركيب المطرقة المائية سيتم تنفيذ أعمال تركيب 4 محابس هواء على خط الطرد ، وخاصة أن المحابس تم توريدها وجاهزة للتركيب وذلك فى إطار خطة فنية تستهدف تحسين أداء الشبكة والحد من المشكلات التشغيلية الطارئة  .

محطة جديدة لإنهاء المشكلات بشكل جذرى

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم قريباً البدء فى إنشاء محطة المشتل الجديدة رقم (12) عقب الإنتهاء من إجراءات الطرح والترسية ، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء على مشكلات الصرف الصحى بمنطقة الكرور بشكل جذرى وتحقيق إستقرار الخدمة والإستدامة على المدى الطويل  .

تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات

وأكد محافظ أسوان أن مشروعات تطوير منظومة الصرف الصحى تأتى فى إطار رؤية متكاملة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بما يحقق الإستدامة ويرفع كفاءة التشغيل فى مختلف المناطق السكنية .

تعكس أعمال تطوير محطة صرف الكرور وبدء تركيب المطرقة المائية حرص محافظة أسوان على معالجة مشكلات الصرف الصحى المتراكمة من جذورها ، من خلال تنفيذ حلول فنية متطورة ورفع كفاءة التشغيل ، بالتوازى مع تنفيذ مشروعات جديدة تستهدف تحقيق إستقرار الخدمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين بمنطقة الكرور.

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