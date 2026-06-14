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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لمطلب محافظ أسوان والأهالي.. وزير النقل يوجّه برصف 25 كم بـ«الصحراوي الغربي» لرفع الكفاءة وتعزيز الأمان المروري

الطريق الصحراوى
الطريق الصحراوى
محمد عبد الفتاح

فى ضوء التفاعل المباشر مع المطالب الجماهيرية ، وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل بقيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالبدء فى تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة مسافة 25 كم بالطريق الصحراوى الغربى بداية من كمين غرب أسوان فى إتجاه الشمال، وذلك  فى إستجابة لمطلب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ولأهالى المحافظة لرفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمترددين عليه .

تطوير محور حيوى وتعزيز السلامة المرورية

وفى هذا الإطار، يأتى تنفيذ أعمال الرصف ضمن جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير شبكة الطرق القومية، ورفع كفاءة المحاور الحيوية، وتحسين معدلات الأمان والسلامة على الطرق، بما يسهم فى الحد من وقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين المترددين على الطريق .

إستجابة سريعة لمطالب المواطنين

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن سرعة إستجابة من الفريق كامل الوزير لهذا المطلب تعكس حجم التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة النقل ومحافظة أسوان، وحرص الدولة على تنفيذ المشروعات التى ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين وتحقق لهم خدمات أفضل .

رفع كفاءة الحركة ودعم التنمية

وأشار محافظ أسوان إلى أن الطريق الصحراوى الغربى يمثل أحد المحاور الرئيسية للحركة بين أسوان والمحافظات الأخرى، وأن أعمال الرصف ورفع الكفاءة ستسهم فى تحسين السيولة المرورية، وتوفير حركة أكثر أماناً للمركبات، ودعم خطط التنمية والإستثمار من خلال بنية أساسية قوية ومتطورة .

تعزيز رؤية الجمهورية الجديدة

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن تطوير شبكة الطرق يأتى ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة من خلال الإهتمام بالبنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق أعلى معايير الجودة والأمان .

تواصل الدولة جهودها لتطوير شبكة الطرق بمحافظة أسوان من خلال تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والرصف بالمحاور الحيوية، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز السلامة المرورية، وتوفير بيئة أكثر أماناً للمواطنين .

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