محافظ أسيوط ووزير الإنتاج الحربي يتابعان معدلات الإنجاز في مشروعات حياة كريمة| صور

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال زيارته للمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على معدلات الإنجاز بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة ميدانية لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وشملت الجولة تفقد مشروع إنشاء محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بمركز أبنوب، والتي تُنفذ بطاقة تصميمية تبلغ 31 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة 16 قرية و112 تابعًا بالمركز، إلى جانب متابعة أعمال توسعات محطة مياه منفلوط المرشحة التي تستهدف مضاعفة طاقتها الإنتاجية من 43 ألف متر مكعب يوميًا إلى 86 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين واستقرار خدمات مياه الشرب لأكثر من نصف مليون نسمة بمركز ومدينة منفلوط والقرى التابعة لها، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لمحطات رفع الصرف الصحي بمناطق مسارة وكوم بوها وقصر حيدر ونزلة ضاهر بمركز ديروط، للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بالمشروعات المستهدفة.

وأكد جمبلاط أن زيارته لمحافظة أسيوط تأتي ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يجريها بمحافظات الصعيد لمتابعة المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن محافظات الصعيد تحظى باهتمام غير مسبوق في إطار رؤية الدولة للتنمية الشاملة.

وأوضح الوزير أن المتابعة الميدانية للمشروعات على أرض الواقع تمثل أداة رئيسية لدعم اتخاذ القرار وتسريع وتيرة العمل، مؤكدًا أن الجولات الميدانية لا تستهدف متابعة نسب الإنجاز فقط، وإنما تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة، وتوحيد آليات العمل وتبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات، بما ينعكس إيجابًا على جودة التنفيذ ومعدلات الأداء.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التواجد المستمر بمواقع العمل يتيح التعامل الفوري مع التحديات والمعوقات ويعزز كفاءة الأداء، مشددًا على أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أولوية رئيسية لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين، لافتًا إلى جاهزية عدد من المشروعات بمحافظة أسيوط للتسليم، وضرورة إزالة أية معوقات قد تحول دون دخولها الخدمة، بما يضمن سرعة استفادة المواطنين منها.

وأشار الوزير إلى أن المواطن المصري يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن محافظات الصعيد شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة ومعدلات التنفيذ المستهدفة، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

من جانبه، أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت تحولًا تنمويًا غير مسبوق بقرى المحافظة، وأسهمت في تطوير البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تنفيذ 2716 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة تقترب من 80 مليار جنيه داخل 7 مراكز تضم 149 قرية و615 تابعًا وعزبة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع بصورة مستمرة معدلات تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي وكافة الجهات المنفذة، لرفع معدلات الأداء وتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الملاحظات الفنية بالمشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس مجدي أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة أن أعمال المتابعة الميدانية تتم بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المطلوبة، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وفقًا للمستهدف، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".