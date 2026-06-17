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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية ولجان تقدير الدرجات.. ويشدد: العدالة بين الطلاب أولوية قصوى

محافظ أسيوط يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية ولجان تقدير الدرجات
محافظ أسيوط يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية ولجان تقدير الدرجات
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة "الكنترول"، وعددًا من لجان تقدير درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، والتي يشارك بها نحو 2150 معلمًا ومعلمة من مختلف التخصصات.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية العامة بالمحافظة، ونائل عبدالرحيم زكي رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، ومحمد صلاح عبدالبديع رئيس لجنة تقدير الدرجات، وعادل محمد عبدالعاطي موجه عام الحاسب الآلي بالمديرية.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بحي غرب مدينة أسيوط، حيث تابع مراحل رصد الدرجات والمراجعات النهائية، واطلع على آليات العمل بغرفة الحاسب الآلي تحت إشراف رئيس اللجنة والمشرفين، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

الحفاظ على سرية العمل في جميع مراحل الرصد والمراجعة

وشدد المحافظ على ضرورة تحري أقصى درجات الدقة والانضباط داخل الكنترول، والحفاظ على سرية العمل في جميع مراحل الرصد والمراجعة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وإعطاء كل طالب حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان، مؤكدًا أهمية الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعاملين.

الالتزام بكافة معايير وضوابط التصحيح

كما تفقد اللواء محمد علوان أعمال تصحيح بمقر مدرسة اللواء نبيل العزبي الابتدائية المشتركة بحي غرب مدينة أسيوط، والتقى مقدري الدرجات والموجهين والمشرفين على أعمال التصحيح، موجهاً بضرورة الالتزام بكافة معايير وضوابط التصحيح، والتأني في مراجعة كل جزئية من أسئلة الامتحان، وتفعيل أعمال المراجعة الدقيقة تحت مسؤولية الموجهين الأوائل وموجه عام المادة، لضمان دقة التقدير وإعطاء كل طالب حقه.

تطبيق أعلى درجات الانضباط والشفافية

وخلال جولته، وجه محافظ أسيوط بتطبيق أعلى درجات الانضباط والشفافية في أعمال التقدير بجميع المواد الدراسية، مع الالتزام بسرية البيانات وتأمين نقل وحفظ أوراق الإجابة، وتفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة تقدير تحت إشراف مباشر من الموجهين العموم والموجهين الأوائل، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين مقار التصحيح وتوفير الأجواء الملائمة للمصححين، بما يسهم في إنجاز الأعمال في الوقت المحدد دون الإخلال بالدقة المطلوبة.

العدالة بين الطلاب يمثل أولوية قصوى

وأكد المحافظ أن الدولة تولي العملية التعليمية اهتمامًا كبيرًا، وأن تحقيق العدالة بين الطلاب يمثل أولوية قصوى، مشددًا على عدم التسرع في أعمال التصحيح أو رصد الدرجات، بما يضمن خروج النتائج بصورة دقيقة تعكس المستوى الحقيقي لكل طالب.

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق خطة زمنية محددة وبتنسيق كامل بين مختلف اللجان وتُجرى داخل أربعة مقرات رئيسية على مستوى المحافظة، تشمل مدارس المشير أحمد إسماعيل الثانوية بنين، والخيرية الإسلامية بنين، وجمال فرغلي سلطان الثانوية، ومجمع مدارس اللواء نبيل العزبي والإسلامية الإعدادية بنين بمدينة أسيوط، بالإضافة إلى مقر لجنة النظام والمراقبة "كنترول الشهادة الإعدادية" بحي غرب، وذلك في إطار الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال تقدير الدرجات.

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