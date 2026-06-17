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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء بمراكز المحافظة المختلفة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة صور البناء المخالف.

 إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 490 متر مربع مباني، إلى جانب إزالة حالة تعدي ضمن المتغيرات المكانية بمساحة 60 متر مربع، فضلاً عن إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة بلغت 12 قيراطًا و10 أسهم، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على ممتلكاتها العامة ومنع التعدي عليها.

وأكد المحافظ استمرار التعامل بكل حزم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والجهات المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مخالفة في مهدها وتحقيق المستهدفات المحددة للموجة الحالية، في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على حقوق الدولة وصون مقدرات الأجيال القادمة.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تعدٍ، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0882135858 – 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

يُذكر أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تستمر المرحلة الثانية حتى 19 يونيو الجاري، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى التي نُفذت خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، فيما تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل.

أسيوط محافظ أسيوط إزالة 18 حالة تعدي أراضي زراعية مخالفات بناء الموجة الـ29 لإزالة التعديات البناء المخالف

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