محافظ أسيوط يفاجئ مخابز شرق وغرب المدينة.. وتحرير 3 محاضر مخالفات

قام اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بجولة ميدانية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بحيي شرق وغرب مدينة أسيوط، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز المدعم ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، وضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وذلك في إطار متابعته المستمرة للقطاعات الخدمية وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشديد الرقابة على السلع الأساسية وحماية حقوق المواطنين.

محافظ أسيوط يتابع مراحل إنتاج الخبز المدعم

وشملت الجولة المفاجئة عددًا من المخابز بمناطق عزت جلال وجسر الصليبة والحمراء والتحكم المركزي والمعلمين، حيث تابع محافظ أسيوط مراحل إنتاج الخبز المدعم، واطمأن على انتظام منظومة صرف الخبز للمواطنين، كما قام بوزن عينات عشوائية من الأرغفة للتأكد من مطابقتها للأوزان والمواصفات المعتمدة، والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم بشأن جودة الخبز ومستوى الخدمة المقدمة.

تحرير 3 محاضر مخالفات نقص وزن ونظافة أدوات

وخلال الجولة، وجه محافظ أسيوط باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، حيث تم تحرير 3 محاضر متنوعة، شملت المخالفات نقص وزن رغيف الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين والإنتاج، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تمس جودة الخبز المدعم.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والصحية والأوزان المحددة لرغيف الخبز، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، للتأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير رغيف خبز جيد وآمن للمواطنين.