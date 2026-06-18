محافظ أسيوط: إزالة 26 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الدولة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لجميع أشكال البناء المخالف، معلناً إزالة 26 حالة تعدٍ بمراكز المحافظة المختلفة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة 375 متر مربع مباني و12 قيراط زراعة، فضلاً عن إزالة 8 حالات تعدٍ ضمن المتغيرات المكانية على مساحة 710 أمتار مربعة، بالإضافة إلى إزالة 15 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بإجمالي مساحة بلغت 15 قيراطا و20 سهما، في إطار جهود الدولة المتواصلة للحفاظ على ممتلكاتها العامة ومنع التعدي عليها.

وشدد اللواء محمد علوان على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكداً استمرار التعامل بحزم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو المساس بحقوق الدولة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن حملات الإزالة تُنفذ وفق تنسيق كامل بين مختلف الجهات التنفيذية وجهات الولاية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، وتحقيق المستهدفات المحددة للموجة الحالية، في إطار الحفاظ على مقدرات الدولة وصون حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف المحافظ أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تستمر المرحلة الثانية حتى 19 يونيو الجاري، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، على أن تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل.

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وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تعدي، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0882135858 – 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يسهم في سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.