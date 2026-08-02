سموحة يخوض معسكرًا تحضيريًا بثلاث وديات استعدادًا للموسم الجديد

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة معسكره التدريبي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل ضربة البداية الرسمية.

ويتضمن المعسكر خوض ثلاث مباريات ودية، يستهلها الفريق بمواجهة طلائع الجيش، ثم يلتقي مالية كفر الزيات، قبل أن يختتم استعداداته بمواجهة السكة الحديد.

ويهدف الجهاز الفني من خلال هذه المباريات إلى تقييم مستوى جميع اللاعبين، وتجربة عدد من الخطط الفنية، إلى جانب الوقوف على أبرز السلبيات والأخطاء والعمل على علاجها، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق أكبر استفادة ممكنة قبل انطلاق المنافسات الرسمية