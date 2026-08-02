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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب ناشئات اليد يواجه كوريا الجنوبية في افتتاح الدور الرئيسي ببطولة العالم

منتخب ناشئات اليد
منتخب ناشئات اليد
حسام الحارتي

يستعد منتخب مصر لكرة اليد للناشئات تحت 18 عامًا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الكوري الجنوبي، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق بداية قوية في هذا الدور، ومواصلة عروضه المميزة من أجل تعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الأدوار النهائية، بعدما قدم مستويات جيدة خلال مرحلة المجموعات.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبات، في ظل قوة المنتخب الكوري الجنوبي، أحد أبرز المنتخبات المنافسة في البطولة، وهو ما يتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط الفني لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويأمل منتخب مصر في استثمار الروح المعنوية المرتفعة والجاهزية الفنية والبدنية للاعباته، من أجل تحقيق انطلاقة مثالية في الدور الرئيسي ومواصلة مشواره بنجاح في بطولة العالم.

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