محافظ أسيوط: انطلاق كورس الذكاء الاصطناعي والبرمجة بمكتبة مصر العامة

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري وتنمية قدرات الشباب، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة بأسيوط، برئاسة هاجر محروس مدير فرع المكتبة، أطلقت أولى فعاليات كورس "الذكاء الاصطناعي والبرمجة"، ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية "أنا متعلم مدى الحياة"، التي تستهدف ترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتنمية مهارات الشباب، وإعداد جيل قادر على التعامل مع المتغيرات المتسارعة ومواكبة متطلبات العصر.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج التدريبي يُنفذ تحت إشراف المدرب علي النسر، ويستهدف تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية والمتقدمة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في نقلهم من مرحلة الاستخدام التقليدي للتكنولوجيا إلى آفاق أوسع من الإبداع والابتكار وإنتاج الحلول الرقمية الحديثة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن التطور المتسارع الذي تشهده تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة يفرض ضرورة إتاحة فرص تدريبية نوعية للشباب، بما يمكنهم من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة للمستقبل، مؤكداً أن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" تمثل إحدى الأدوات المهمة لبناء مجتمع المعرفة وتمكين الأجيال الجديدة من أدوات العصر.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في دعم مختلف القطاعات، ومن بينها الحفاظ على التراث المرئي والمسموع وتوثيقه للأجيال القادمة باستخدام الوسائل الرقمية المتطورة، مشيراً إلى أن نشر ثقافة التعلم المستمر وتعزيز المهارات التكنولوجية الحديثة من شأنه رفع كفاءة الشباب، وصقل قدراتهم، وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية محفزة على الإبداع والابتكار، بما يدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات.