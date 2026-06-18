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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط: اختتام برنامج تدريب الشباب على ريادة الأعمال والشمول المالي بقرى صدفا

ختام فعاليات قرى مركز صدفا ضمن المرحلة الثانية من برنامج تدريب الشباب على ريادة الأعمال والشمول المالي
ختام فعاليات قرى مركز صدفا ضمن المرحلة الثانية من برنامج تدريب الشباب على ريادة الأعمال والشمول المالي
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للشباب في مجال ريادة الأعمال والشمول المالي بالمراكز والقرى، وفقًا للخطة الموضوعة.

وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، وذلك تحت إشراف الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، وبمتابعة الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، في إطار جهود تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأعلن محافظ أسيوط اختتام فعاليات البرنامج التدريبي بقرى مركز صدفا، الذي نفذته وحدة السكان بالمحافظة بقيادة الدكتورة نسرين محروس مدير الوحدة، حيث جرى تنظيم عدد من التدريبات في مجال ريادة الأعمال والشمول المالي خلال يونيو الجاري، ضمن مبادرة "أملك في عملك"، واستفاد منها نحو ألف متدرب من الفئة العمرية من 21 إلى 45 عامًا على مستوى قرى المركز، وذلك بمتابعة هاني محمد رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابه ورؤساء القرى، وبالتنسيق مع علاء محمد علي منسق وحدة السكان بالمركز، وبمشاركة منسقي السكان بالقرى، ولفيف من الرموز الدينية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف اللواء محمد علوان أن البرنامج تم تنفيذه بمدينة صدفا، إلى جانب قرى مجريس والبربا والدوير وأولاد إلياس، مستهدفًا تدريب الشباب على أساليب التخطيط المالي السليم للمشروعات، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفعاليات شهدت فتح باب المناقشات مع المتدربين، والإجابة عن استفساراتهم، فضلاً عن تسليم بطاقات "ميزة" البنكية للحضور من المتدربين من خلال بنك مصر، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز ثقافة الشمول المالي.

وأشار المحافظ إلى أن الفعاليات تضمنت نشر مفاهيم ريادة الأعمال والشمول المالي، والتوعية ببرامج التمويل المختلفة التي تقدمها الدولة للمشروعات، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية، ورفع الوعي، ودعم جهود التنمية المستدامة، إلى جانب تعريف الشباب بالأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم للحصول على التمويل، وتحديد عناصر التدريب المتعلقة بريادة الأعمال والشمول المالي، فضلاً عن تقديم خدمات مصرفية مجانية للمتدربين، وتدريبهم على إعداد وإدارة المشروعات، ودراسة احتياجات السوق ومتطلباته، وآليات تنفيذ المشروعات والأعمال، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها.

أسيوط محافظ أسيوط ريادة الأعمال والشمول المالي بروتوكول وزارة التنمية المحلية مؤسسة صناع الخير البرنامج التدريبي وحدة السكان

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