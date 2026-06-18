استجابة إنسانية عاجلة من صحة أسيوط لرعاية سيدة بلا مأوى تعاني من تورم شديد بالقدم

نقلت مديرية الصحة بأسيوط سيدة بلا مأوى إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بعد رصد حالتها بأحد شوارع مدينة أسيوط وهي تعاني من تورم شديد وإصابة بالقدم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط بسرعة التعامل مع الحالات الإنسانية.

ووجه الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بسرعة نقل السيدة إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لها، مع إعداد تقرير طبي مفصل عن حالتها الصحية وتقديم العلاج المناسب وفقًا لنتائج الفحوصات.

وأكدت مديرية الصحة أن الفرق المختصة تحركت فور تلقي البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول الحالة على الرعاية الطبية الكاملة داخل المستشفى.

من جانبه، وجه وكيل وزارة الصحة الشكر لإدارة مستشفى أسيوط العام برئاسة الدكتور باهر صفوت، وكيل المستشفى، تقديرًا لسرعة الاستجابة واستقبال الحالة وتيسير إجراءات دخولها وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة ومديرية الصحة على سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية وتقديم الدعم والرعاية الصحية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا.