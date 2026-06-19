محافظ أسيوط: تحصين 80 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في دعم قطاع الثروة الحيوانية وتنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود ورفع الوعي لدى المربين بأهمية التحصين والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الحيوانات وزيادة الإنتاج.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة القومية التي انطلقت في 28 أبريل 2026، نجحت من خلال جهود مديرية الطب البيطري بأسيوط بقيادة الدكتور جمال سيد أحمد مدير عام المديرية، في تحصين 79 ألفًا و178 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، عبر 2028 لجنة تحصين انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة، بما يعكس نجاح المنظومة البيطرية في الوصول إلى المربين وتعزيز الثقة بأهمية التحصين كخط دفاع أول لحماية الثروة الحيوانية.

وأشار المحافظ إلى أن جهود الحملة لم تقتصر على أعمال التحصين فقط، بل امتدت إلى أعمال التقصي والترصد الميداني، حيث نفذت فرق العمل زيارات مباشرة إلى 5868 منزلًا بواسطة 2028 لجنة تقصي، بهدف الكشف المبكر عن أي مؤشرات مرضية والتدخل السريع، بما يسهم في توجيه الجهود إلى المناطق الأكثر احتياجًا والحفاظ على استقرار الإنتاج الحيواني.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لرفع وعي المربين ونشر ثقافة الوقاية، حيث تم تنظيم 125 ندوة إرشادية وتوعوية لتدريب المربين على تطبيق إجراءات الأمان الحيوي داخل الحظائر والمزارع، مؤكدًا أن نشر الوعي البيطري يمثل ركيزة أساسية لحماية الثروة الحيوانية، وأن المربي يعد شريكًا رئيسيًا في الحفاظ على صحة القطيع ودعم استقرار الريف المصري.

وأكد محافظ أسيوط أن ما تحقق من نتائج يعكس وعي المربين وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الوقاية ليست إجراءً مؤقتًا، بل سلسلة متكاملة من التحصين والتقصي والإرشاد والوعي المجتمعي، تتواصل دون انقطاع لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على الأمن الغذائي ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.