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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.. و33 ألفًا و191 طالبًا يؤدون الامتحانات بـ73 لجنة

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والمقرر انطلاقها يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، مؤكداً رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية ومديريات الخدمات المعنية، وتكثيف التنسيق بين الجهات المختصة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الانضباط داخل اللجان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع منع أي محاولات للغش أو اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، والتأكد من جاهزية مقار الامتحانات وتوفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب والملاحظين.

33 ألف و191 طالب يؤدون الامتحانات بـ73 لجنة

وأوضح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" على مستوى المحافظة بلغ 33 ألفًا و191 طالبًا وطالبة بالنظامين القديم والجديد، موزعين على 73 لجنة سير بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تتبع 11 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى لجنتي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ولجنة مدرسة النور للمكفوفين.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية لتوفير جميع الإمكانات اللازمة لنجاح الامتحانات، ومراجعة جاهزية اللجان والاستراحات المخصصة لرؤساء اللجان والمراقبين، والتأكد من توافر وسائل التهوية المناسبة ومصادر الكهرباء البديلة لمواجهة أي طوارئ، فضلاً عن توفير المياه المبردة داخل اللجان في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء برفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، وتكثيف أعمال النظافة وتهيئة الطرق المؤدية إلى اللجان، بما يسهم في توفير الهدوء والانضباط اللازمين للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

متابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة

كما أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والإجابة، إلى جانب التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف لتوفير الرعاية الصحية اللازمة والتدخل السريع حال حدوث أي حالات طارئة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة سخرت كافة إمكاناتها لإنجاح ماراثون الثانوية العامة، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، ومؤكداً أن الدولة حريصة على توفير المناخ الملائم الذي يساعد أبناءها على أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

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