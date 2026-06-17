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"جمبلاط" يجتمع مع مسئولي شركات المقاولات ويواصل تفقد مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.. ويؤكد: سحب الأعمال من الشركات والجهات غير الملتزمة بخطط التنفيذ
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"جمبلاط" يجتمع مع مسئولي شركات المقاولات ويواصل تفقد مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.. ويؤكد: سحب الأعمال من الشركات والجهات غير الملتزمة بخطط التنفيذ

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

في مستهل اليوم الثاني من زيارته لمحافظة أسيوط لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات المنفذة من خلال شركات الإنتاج الحربي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من قرى المحافظة، عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركات المقاولات القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، بحضور ممثلي الجهات التنفيذية والاستشارية المعنية.

سيتم متابعة المشروعات عن بُعد من خلال كاميرات المراقبة

وخلال الاجتماع، شدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية، مشيًرا إلى أن جميع الجهات المشاركة في التنفيذ تقع على عاتقها مسؤولية وطنية تجاه المواطنين الذين ينتظرون دخول هذه المشروعات للخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الوزير أن الدولة وفرت مختلف أوجه الدعم اللازمة لإنجاح مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، ويتم صرف المستحقات المالية للشركات المنفذة وفقًا للإجراءات المقررة، الأمر الذي يستوجب مضاعفة الجهود ودفع معدلات التنفيذ خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الحكومة لا تدخر جهدًا في سبيل إزالة أي عقبات تواجه أعمال المشروعات الجارية، مستشهدًا بما قام به خلال زيارته الميدانية التي قام بها منذ أيام لمحافظة المنيا لمتابعة مشروعات "حياة كريمة"، حيث أجرى اتصالات مباشرة أثناء هذه الجولة مع عدد من الوزراء والمسؤولين لحل بعض المعوقات التي كانت تواجه المشروعات وتسريع معدلات الإنجاز بها.

وأوضح "جمبلاط" أن وزارة الإنتاج الحربي لا تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لشركات المقاولات الجادة التي تواجه تحديات أو معوقات خارجة عن إرادتها، وستواصل الوزارة تقديم الدعم الكامل للجهات الملتزمة منها والراغبة في الإنجاز، وفي المقابل، شدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حالات التعثر الناتجة عن التقصير أو عدم الالتزام، بما في ذلك سحب الأعمال وإسنادها إلى جهات أخرى قادرة على التنفيذ وضمان سرعة إنجاز المشروعات، حفاظًا على حقوق المواطنين وحُسن استغلال استثمارات الدولة.

وأكد الوزير على أن وزارة الإنتاج الحربي تقوم بدورها على أكمل وجه في تنفيذ المشروعات المسندة إليها، مشيدًا بالتعاون البنّاء مع دار الهندسة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز المشروعات المستهدفة، مضيفًا أنه سيواصل بنفسه المتابعة الميدانية والدورية للمشروعات لحين الانتهاء منها ودخولها الخدمة، لافتًا إلى أنه من جانب آخر سيتم تعزيز منظومة متابعة المشروعات عن بُعد من خلال آليات المتابعة الإلكترونية مثل كاميرات المراقبة، بما يتيح الوقوف أولًا بأول على معدلات التنفيذ وسرعة التعامل مع أي تحديات قد تطرأ بمواقع العمل المختلفة.

ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بوضع حلول خارج الصندوق لتلافي أي معوقات، موضحًا إمكانية التواصل عبر تطبيق واتس اب على رقم وزارة الإنتاج الحربي المخصص لتلقي المقترحات والشكاوى للعمل على حل أي تحديات تطرأ على عمليات التنفيذ في أسرع وقت.

وتابع "جمبلاط" حديثه مع مسئولي شركات المقاولات قائلا: "نحن لا نتابع هذه المشروعات فقط لأنها مرتبطة ببرامج زمنية محددة، وإنما لأن الدولة المصرية ضخت استثمارات ضخمة في هذه المشروعات بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، ومن حق أهالينا أن يشعروا بالعائد التنموي الحقيقي لهذه المشروعات على أرض الواقع، خاصةً وأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تعد من الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين واحتياجاتهم اليومية بشكل مباشر، ومن ثم لا يمكن القبول بأي تأخير يحول دون استفادة المواطنين من هذه المشروعات"، مشددًا على أن المواطن المصري يستحق حياة كريمة والاستفادة الكاملة من ثمار التنمية التي توفرها الدولة في مختلف المحافظات.

فيما أوضح المهندس مجدي أحمد محمود المدير الإقليمي لدار الهندسة بالصعيد، أن أعمال المتابعة الميدانية تتم بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المطلوبة، بما يساهم في سرعة الإنتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وفقًا للمستهدف، مؤكدًا أهمية تكامل الأدوار بين جميع الجهات المشاركة لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

وعقب إنتهاء الاجتماع، توجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي والمرافقون إلى مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، للإطلاع على عرض تقديمي حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأُشير خلال زيارة الشركة إلى أنه تم تسليم ٩٠٪؜ من أعمال شبكات مياه الشرب بعدد (١٤٩) قرية وتسليم عدد من محطات المياه.

وأكد السيد محمد علوان محافظ أسيوط أن المشروعات الجاري تنفيذها تمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات بالمحافظة، وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بدورهم أشاد مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بالتعاون مع الإنتاج الحربي، مثمنين دور شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية داخل المحافظة، معربين عن استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط لتوفير أطقم للعمل والتشغيل لتسريع وتيرة العمل.

وبعد إنتهاء زيارة شركة المياه، تم الوقوف على موقف الأعمال الجارية ببعض محطات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من قرى المحافظة.

الإنتاج الحربي المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات مبادرة حياة كريمة جمبلاط

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