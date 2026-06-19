الدقهلية.. ضبط سلع مجهولة المصدر ومواد غذائية بدون فواتير وتحرير 288 مخالفة تموينية

تواصل الأجهزة الرقابية بالدقهلية حملاتها المكثفة للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، والتحقق من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على مدار أربعة أيام، حملات تفتيشية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، بإشراف المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات والتحفظ على كميات من السلع والمنتجات.

في قطاع المخابز البلدية، وتحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي وكيل المديرية، أسفرت الحملات عن تحرير 194 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات تتعلق بمنظومة إنتاج الخبز والتشغيل والالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة، وتجميع 87 بطاقة تموينية بالمخالفة للقواعد المنظمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، كثفت الأجهزة الرقابية حملاتها على المحال التجارية والمنشآت الغذائية ومنافذ بيع السلع، وأسفرت الجهود عن تحرير 81 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت إدارة أنشطة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير، إلى جانب حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 60 كجم زيت طعام و20 كجم صدور دجاج بانية، كما تم التحفظ على 200 كجم عصائر مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملات من ضبط سلع بدون فواتير تثبت مصدرها، وتم التحفظ على 3 طن أرز و2 طن عدس لحين انتهاء الإجراءات القانونية المنظمة.

وتم ضبط سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل مصنع لإنتاج الحلاوة الطحينية، حيث تم التحفظ على عدد 1 برميل عسل جلوكوز زنة 300 كجم، وعدد 5 شكاير سكر زنة 50 كجم للشيكارة، بالإضافة إلى عدد 8 عبوات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تركيز 99%، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ورصدت الحملات عدم توافر الاشتراطات الصحية داخل أحد مصانع الحلويات، وتم التحفظ على ربع طن من الدقيق، إلى جانب التحفظ على 10 جرادل آيس كريم زنة كل جردل 10 كجم، وبرميل جلوكوز زنة 150 كجم.

وفي إطار جهود ضبط السلع مجهولة المصدر، تمكنت الحملات من التحفظ على عدد 13 جركن زيت طعام زنة 20 كجم للجركن، بالإضافة إلى 5 براميل طحينة زنة 50 كجم للبرميل، كما تم التحفظ على كمية قدرها 80 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال المواد البترولية، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 4 مخالفات تموينية متنوعة، تضمنت ضبط والتحفظ على عدد 5 أسطوانات غاز سعة 25 كجم، وتحرير محضر استخدام أسطوانة غاز في غير الغرض المخصص لها والتحفظ على أسطوانة سعة 12.5 كجم، إلى جانب ضبط مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي والتحفظ على عدد 2 اسطوانة غاز منزلي مملوءة.