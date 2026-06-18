محافظ الدقهلية: انتظام بيع الخبز المدعم في 55 منفذا من 10صباحا

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انتظام بيع الخبز المدعم بمنافذ التوزيع، والتي بلغ عددها 55 منفذا على مستوى المحافظة، وجاري إنشاء المزيد من المنافذ بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه المنافذ تعمل يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى نفاذ الكمية، وتشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، بما يعكس أهميتها في تخفيف العبء عن الأهالي وتقريب الخدمة إلى المناطق المختلفة.

وأشار "مرزوق" إلى أن الهدف من هذه المنافذ هو إتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على الخبز في أي وقت، خاصة كبار السن والموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص، إلى جانب تخفيف الضغط على المخابز، وتوفير الخبز بشكل دائم ومنظم وبجودة عالية، وتحت إشراف المحافظة ومديرية التموين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الحد الأقصى للصرف بطاقة واحدة بواقع 40 رغيفا يوميا لكل مواطن، بما يضمن العدالة في التوزيع وسهولة حصول الجميع على احتياجاتهم.

ووجه المحافظ، علي حسن وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمتابعة تنظيم عملية البيع المخبز وداخل المنافذ، ومنع حدوث أي تكدسات أو تزاحم أمامها، بما يحقق الانضباط ويحافظ على راحة المواطنين أثناء الحصول على الخدمة.