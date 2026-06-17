محافظ الدقهلية يتابع حملة التصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بحي غرب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت ومسببات التلوث السمعي بحي غرب المنصورة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وقام محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالإشراف على ومتابعة حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، بإشراف الدكتورة رولا مدحت، سهام صلاح، نواب رئيس حى غرب،



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من مكبرات الصوت والأجهزة السمعية المخالفة الملحقة بالمركبات والباعة الجائلين، شملت 5 جهاز ميكرفون، جهاز ميكرفون، جهاز تسجيل، 2 سماعة، 8 جهاز جي ام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.