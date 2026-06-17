خبطها وجرى.. القبض على سائق سيارة نقل صدم طالبة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير برعونة والإصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها برفقة والدتها بأحد الشوارع بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر من (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) وبرفقتها كريمتها (طالبة "مصابة بكدمات وشروخ متفرقة"- مقيمة طرف والدتها)، بأنه حال سيرهما بأحد الطرق فوجئت بقيام قائد سيارة ربع نقل بالإصطدام بكريمتها مما أدى لحدوث إصابتها على النحو المشار إليه.

تم ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





